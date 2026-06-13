Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktrisa Feruza Sobitova ishtirok etgan intervyulardan birida kutilmagan vaziyat yuz berdi. Jonli efir davomida san’atkor o‘ziga nisbatan aytilgan ayrim fikrlardan norozi bo‘lib, keskin munosabat bildirdi.
Videolardan ko‘rinishicha, suhbat davomida Feruza Sobitova o‘zining san’atdagi faoliyati va tajribasi yetarlicha e’tirof etilmayotganidan norozi bo‘lgan.
“Nima urushqoq? Menga qanday ta’rif berishgan? Men sizlarga kecha kelgan aktrisa emasman. San’atga kelganimga 20 yil bo‘ldi. Birinchi filmimda 1996 yilda rol ijro etganman. Yoshimni yuzimga solmang, menga hurmat bilan gapiring”, — dedi aktrisa.
Shuningdek, u suhbatni tezroq yakunlashni so‘rab, vaqti cheklanganini ham ta’kidlagan.
…