Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi

·18·Madaniyat
Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi

O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov va qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisara Assaubayeva ijtimoiy tarmoqlarda Parijdagi mashhur “Disneyland Paris” bog‘idan olingan surat va videolarni ulashdi.

Kadrlarda ikki shaxmatchining ertaklar olamini eslatuvchi maskanda birga sayr qilayotgani aks etgan. Suratlar qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilar izohlarda sportchilarning samimiy muloqotiga e’tibor qaratib, ularni birga ko‘rishni istashlarini yozmoqda. Ayrim muxlislar esa Sindorov va Assaubayevani “eng chiroyli shaxmat juftligi” deb atamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyinKecha, 18:27Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiKecha, 12:08Yosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiYosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiKecha, 11:40Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiAktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiKecha, 11:19Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Kecha, 10:26Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandiAhad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandiKecha, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi