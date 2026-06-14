Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdi

·0·Madaniyat
Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdi

Xonanda Imron intervyularidan birida maktab davri va o‘qishga bo‘lgan munosabati haqida samimiy fikrlarini bildirib o‘tdi. Uning aytishicha, u boshlang‘ich sinflarda a’lochi o‘quvchilardan biri bo‘lgan.

“5-sinfgacha doim a’lo baholarga o‘qiganman. Matematika, ona tili, adabiyot, sport va musiqa fanlarini yaxshi ko‘rardim va ulardan yuqori baholar olardim. Ammo fizika fanini yoqtirmasdim, hatto darslardan ko‘p qochgan paytlarim ham bo‘lgan”, — deya eslaydi xonanda.

U, shuningdek, o‘sha davr tartib-intizomi haqida ham gapirib, maktab direktoridan jazo olganini yashirmadi. Birinchi ustozini esa alohida hurmat bilan tilga oldi:

“Birinchi o‘qituvchim Majidova Shabon edi. Ularni juda yaxshi ko‘rardik, shu bilan birga hurmat qilardik va biroz qo‘rqardik ham”, — deydi Imron.

San’atkor o‘sha davrda ota-onalar ham farzandlar tarbiyasida qat’iy bo‘lganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, maktabda jazo olgan bolalar uyga yig‘lab kelsa ham, ota-onalar ularni himoya qilish uchun maktabga bormas, aksincha, tartibni qo‘llab-quvvatlashardi.

Mazkur intervyu ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish bilan qarshi olinib, ko‘plab foydalanuvchilar o‘z maktab xotiralarini eslab o‘tishdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiJavohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 21:01“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyinKecha, 18:27Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiKecha, 12:08Yosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiYosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiKecha, 11:40Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiAktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiKecha, 11:19Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Kecha, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi