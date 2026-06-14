Nilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Taniqli xonanda Nilufar Usmonova oilaviy hayotiga oid qiziq ma’lumot bilan muxlislari e’tiborini tortdi. San’atkorning aytishicha, ularning xonadonida kundalik bozor-o‘char ishlari bilan turmush o‘rtog‘i shug‘ullanadi.
Xonanda bu haqdagi savolga javob berar ekan, uy-ro‘zg‘or uchun zarur mahsulotlarni xarid qilish vazifasi farzandlarining otasi zimmasida ekanini ta’kidladi.
“Bolalarimning otasi bozorlik qiladi. Rostini aytsam, men umuman bozorlik qilmaganman”, — dedi Nilufar Usmonova.
…