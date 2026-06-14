“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)

·0·Madaniyat
“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)

Yangi O‘zbekiston bog‘ida bo‘lib o‘tgan konsert davomida xonanda Botir Qodirov sahnaga chiqib, o‘zining xitga aylangan “Koroleva Jana” qo‘shig‘ini ijro etdi. Ushbu chiqish tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish va olqishlar bilan qarshi olindi.

Qo‘shiq yangray boshlashi bilan bog‘dagi muxlislar uni birgalikda kuylab, xonandani faol qo‘llab-quvvatlashdi. Ayniqsa, turli yoshdagi bolalarning sahnaga chiqib, kuyga mos raqsga tushgani tomoshaga yanada fayz bag‘ishladi. Ular qo‘shiqni quvonch bilan kuylab, o‘z energiyasi bilan barchaning kayfiyatini ko‘tardi.

So‘nggi vaqtlarda “Koroleva Jana” qo‘shig‘i tez sur’atlarda ommalashib, ijtimoiy tarmoqlarda ham turli trend va videolarga sabab bo‘lmoqda. Ko‘plab foydalanuvchilar ushbu qo‘shiq ostida raqsga tushib, o‘z videolarini ulashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 09:54Pul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatPul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatBugun, 09:10Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiFeruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiBugun, 09:01Nilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanNilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanBugun, 08:54G‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiG‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiBugun, 08:22Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiImron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiBugun, 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi