Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)

·17·Madaniyat
Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)

Turkiyaning Izmir shahrida rossiyalik balet jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan “Romeo va Juletta” spektakli kutilmagan holat sabab tomoshabinlar uchun unutilmas lahzaga aylandi. Asarning eng fojeali sahnalaridan biri birdan kulgili tus oldi.

Bunga sahnaga to‘satdan yugurib chiqqan malla mushuk sabab bo‘ldi. U hech ikkilanmay Romeo rolini ijro etayotgan aktyor yoniga kelib joylashdi va birozdan so‘ng uning sochlari bilan o‘ynay boshladi. Hatto ularni tishlab, sahnani o‘ziga xos “shou”ga aylantirdi.

Bu paytda Juletta obrazi qayg‘u va iztirobni ifodalab, sevgilisi ustida motam tutayotgan edi. Ammo mushukning kutilmagan harakatlari tomoshabinlar orasida kulgi uyg‘otib, fojeaviy sahnani butunlay boshqa kayfiyatga burib yubordi.

Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar tomonidan iliq va hazilomuz izohlar bilan qarshi olinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiMuxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiBugun, 11:19«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 10:54Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Bugun, 10:30Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Bugun, 10:29“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)“Koroleva Jana” Yangi O‘zbekiston bog‘ida yangradi (video)Bugun, 10:15Pul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatPul sizni izlasin: Jahongir Otajonovdan kutilmagan maslahatBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi