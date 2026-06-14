Umidaxon: “Xo‘jaynim Nilufar Usmonovaning prodyuseri” — kutilmagan fakt

·13·Madaniyat
Umidaxon: “Xo‘jaynim Nilufar Usmonovaning prodyuseri” — kutilmagan fakt

Taniqli xonanda Umidaxon Hojiyeva “Mening oshxonam” dasturidagi intervyusida oilaviy hayoti, o‘zaro hurmat va munosabatlar haqida samimiy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Suhbat davomida xonandaga turmush o‘rtog‘i ham prodyuser bo‘la turib, nega aynan uning prodyuseri emasligi haqida savol berildi. Umidaxon bu savolga kulib javob berdi:

“Hamma shu savolni beradi. Bilmadim, bizda shunaqa va bizga shu qulay. Ular ham san’at sohasidalar, hozirda Nilufar Usmonovaning menejeri, administratori va prodyuseri sifatida faoliyat yuritadilar. Ish vaqtida tasodifan uchrashib qolsak ham, go‘yo bir-birimizni tanimagandek bo‘lamiz. Men ularni ish paytida umuman bezovta qilmayman. Ammo ba’zan o‘zlari qo‘ng‘iroq qilib, 'qayerdasan, tez uyga kel', deydilar”, — dedi xonanda.

To‘y surati va baxtli oilaning farzandlari bilan tushgan jamlanma rasmi.

Shuningdek, u turmush o‘rtog‘ining fe’l-atvori haqida ham ochiq gapirdi:

“Odamlar xoh ishonishsin, xoh ishonishmasin, turmush o‘rtog‘im juda jiddiy va qattiqqo‘l insonlar. Izohlarda ham ko‘pchilik 'siz quvnoqsiz, mehribonsiz, mos emassizlar', deb yozadi. Aslida esa ular juda yaxshi insonlar, lekin haqiqatdan ham tartib-intizomni yaxshi ko‘radilar va hamma narsani nazoratda ushlaydilar”, — deya qo‘shimcha qildi Umidaxon.

Mazkur intervyu ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish bilan qarshi olinib, turli fikr va muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiFeruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiBugun, 13:15Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Bugun, 11:48Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiMuxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiBugun, 11:19«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 10:54Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)Bugun, 10:30Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Umida Mirhamidova Amerikada tug‘ilib o‘sgan keliniga hayotda ham qattiqo‘l qaynonami?Bugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi