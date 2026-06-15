«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadr
Hind kinosining afsonaviy asarlaridan biri sanalgan «O‘g‘irlanmagan kelin» filmi orqali yillar o‘tsa-da, muxlislarni hayratga soladigan yangi tafsilotlar paydo bo‘lib turibdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan kadrlardan birida tomoshabinlar qiziqarli holatni payqab qoldi. Ma’lum bo‘lishicha, poyezddagi mashhur sahnalardan birida Kajolning orqa tomonida Shohruh Xon va Juhi Chavla ham o‘tirgan ekan.
Ko‘pchilik muxlislar filmni bir necha bor tomosha qilgan bo‘lsa-da, ushbu nozik detalga e’tibor qaratmagan. Aynan shu jihat esa filmga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.
Bu kabi yashirin detallar film ijodkorlarining mayda jihatlarga ham katta ahamiyat berganini ko‘rsatadi. Shu sababli oradan yillar o‘tgan bo‘lsa ham, «O‘g‘irlanmagan kelin» tomoshabinlar qalbida alohida o‘rin egallashda davom etmoqda.
Shohruh Xon, Kajol va Juhi Chavla ishtirok etgan filmlar hali ham hind kinosi muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan tomosha qilinadi. Eski filmlardagi bunday kutilmagan tafsilotlarning qayta kashf etilishi esa muxlislarga yana bir bor yoqimli taassurot bag‘ishlamoqda.
…