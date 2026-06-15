«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadr

·31·Madaniyat
«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadr

Hind kinosining afsonaviy asarlaridan biri sanalgan «O‘g‘irlanmagan kelin» filmi orqali yillar o‘tsa-da, muxlislarni hayratga soladigan yangi tafsilotlar paydo bo‘lib turibdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan kadrlardan birida tomoshabinlar qiziqarli holatni payqab qoldi. Ma’lum bo‘lishicha, poyezddagi mashhur sahnalardan birida Kajolning orqa tomonida Shohruh Xon va Juhi Chavla ham o‘tirgan ekan.

Ko‘pchilik muxlislar filmni bir necha bor tomosha qilgan bo‘lsa-da, ushbu nozik detalga e’tibor qaratmagan. Aynan shu jihat esa filmga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.

Bu kabi yashirin detallar film ijodkorlarining mayda jihatlarga ham katta ahamiyat berganini ko‘rsatadi. Shu sababli oradan yillar o‘tgan bo‘lsa ham, «O‘g‘irlanmagan kelin» tomoshabinlar qalbida alohida o‘rin egallashda davom etmoqda.

Shohruh Xon, Kajol va Juhi Chavla ishtirok etgan filmlar hali ham hind kinosi muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan tomosha qilinadi. Eski filmlardagi bunday kutilmagan tafsilotlarning qayta kashf etilishi esa muxlislarga yana bir bor yoqimli taassurot bag‘ishlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlarBugun, 08:21Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 08:06“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdi“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdiBugun, 06:40Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Bugun, 04:14Rayhon G‘aniyeva “Bobur” arenasini yondirdi: unutilmas shouRayhon G‘aniyeva “Bobur” arenasini yondirdi: unutilmas shouKecha, 13:41Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiFeruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiKecha, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi