Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)

·1·Madaniyat
Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)

Aktyor Jamshid Bobojonov o‘zining tug‘ilgan kunini samimiy va iliq muhitda nishonladi. Ushbu quvonchli lahzalar aks etgan videolar uning Instagram sahifasida ulashildi.

Videolarda aktyorning yaqin do‘stlari va yaqinlari uni tabriklash uchun yig‘ilgani, tort ustiga qo‘yilgan “39” raqamli shamlarni Bobojonovning o‘zi o‘chirganini ko‘rish mumkin. Post ostiga esa u “Tug‘ilgan kun boshlandi” deya izoh qoldirgan.

Yana bir videoda esa aktyor mehmonlari uchun o‘z uyi hovlisida chiroyli dasturxon yozgani va barcha yaqinlari bir davraga jam bo‘lgani tasvirlangan. Ularning orasida xonanda Nilufar Usmonova ham borligi muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.

Mazkur videolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olinib, izohlarda aktyorga samimiy tilaklar va tabriklar yog‘ilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdiBugun, 09:18«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadr«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadrBugun, 08:39«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlarBugun, 08:21Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 08:06“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdi“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdiBugun, 06:40Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Bugun, 04:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi