Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)
Aktyor Jamshid Bobojonov o‘zining tug‘ilgan kunini samimiy va iliq muhitda nishonladi. Ushbu quvonchli lahzalar aks etgan videolar uning Instagram sahifasida ulashildi.
Videolarda aktyorning yaqin do‘stlari va yaqinlari uni tabriklash uchun yig‘ilgani, tort ustiga qo‘yilgan “39” raqamli shamlarni Bobojonovning o‘zi o‘chirganini ko‘rish mumkin. Post ostiga esa u “Tug‘ilgan kun boshlandi” deya izoh qoldirgan.
Yana bir videoda esa aktyor mehmonlari uchun o‘z uyi hovlisida chiroyli dasturxon yozgani va barcha yaqinlari bir davraga jam bo‘lgani tasvirlangan. Ularning orasida xonanda Nilufar Usmonova ham borligi muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.
Mazkur videolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olinib, izohlarda aktyorga samimiy tilaklar va tabriklar yog‘ilmoqda.
…