Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)

·0·Madaniyat
Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)

O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga turmush o‘rtog‘i Mansur Agaliyev tomonidan qimmatbaho Voyah rusumli avtomobil sovg‘a qilindi. Yangi mashinaning davlat raqami ham xonandaning ism-sharifiga moslab tanlangan bo‘lib, unda “Y777US” yozuvi aks etgan.

E’tiborlisi, avtomobil salonidagi o‘rindiq chexollariga ham xonandaning bosh harflari — “Y.U” tushirilgan bo‘lib, bu sovg‘aning naqadar o‘ylab tanlanganini ko‘rsatadi.

Mazkur yangilik ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, “Primadonnaga yangi mashina!” degan izoh bilan ulashildi. Unda Yulduz Usmonovaga yangi avtomobil xarid qilingani, avval foydalanib kelgan mashinasini esa qizi Nilufar Usmonovaga sovg‘a qilgani aytilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, avtomobil Nilufar Usmonovaning uyiga olib borilgan. Xonanda do‘sti Jamshid Bobojonovning tug‘ilgan kunidan qaytib kelganida hovlisida onasining mashinasini ko‘rib, hayratda qolgan. Videoda uning quvonchi va kutilmagan sovg‘adan mamnun bo‘lgani yaqqol aks etgan.

Izohlarda muxlislar Yulduz Usmonovani yangi avtomobil bilan tabriklab, iliq tilaklar bildirishmoqda.

Serverdan o‘chirish

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Bugun, 09:21“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdiBugun, 09:18«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadr«O‘g‘irlanmagan kelin»dagi sir ochildi: muxlislar payqamagan mashhur kadrBugun, 08:39«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlarBugun, 08:21Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 08:06“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdi“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdiBugun, 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi