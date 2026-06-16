Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdi

·23·Madaniyat
Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdi

“So‘nggi bor yoxud Kechir 2” serialining bosh qahramonlaridan biri — aktrisa Gulasal Rahmonova o‘ziga berilgan qiziqarli savollarga samimiy javob berdi.

Aktrisadan “Hali hayotda qaynona bo‘lmay turib, serialda qaynona rolini o‘ynash qiyin bo‘lmayaptimi?” deb so‘ralganda, u boshida bu obrazni gavdalantirish oson kechmaganini tan oldi.

“Dastlab biroz qiynaldim. Chunki hali hayotda qaynona bo‘lmaganman. Ammo rejissyorimiz va hamkasb aktyorlar yordamida asta-sekin rolga kirishga harakat qildim. Shu orqali qaynona qanday bo‘lishi kerakligi haqida ham ko‘p narsani o‘rgandim”, — deydi aktrisa.

Suhbat davomida undan serialdagi yana bir qahramon haqida ham so‘rashdi. “Filmda sizga doim aql o‘rgatib turadigan 'singlingiz' bor. Ko‘pchilik sizlarni opa-singilga o‘xshatadi. Siz bunga nima deysiz?” degan savolga Gulasal Rahmonova shunday javob berdi:

“Ha, ko‘pchilik shunday deydi. Hatto 'bu singlingizni qiladigan ishi, uyi yo‘qmi?' deb ham so‘rashadi. Aslida biz opa-singil emasmiz, shunchaki hamkasblarmiz. Ammo tashqi o‘xshashligimiz sabab ko‘pchilik bizni opa-singil deb o‘ylaydi”.

Aktrisa suhbat davomida serialdagi eng ta’sirli sahnalardan biri haqida ham to‘xtaldi. Unga ko‘ra, ssenariyda birinchi kelini obrazining o‘ldirilishi uni ham befarq qoldirmagan.

“Garchi bu kino bo‘lsa-da, o‘sha kelin rolini ijro etgan aktrisaga juda o‘rganib qolgan ekanman. Mehr qo‘yganim uchun hozirgacha aloqamiz uzilmagan. Tez-tez ko‘rishib turamiz, bir-birimizni hurmat qilamiz va hatto boshqa loyihalarda ham birga ishlayapmiz. Ba’zi tomoshabinlar 'shu kelinni o‘ldirgani uchun bu serialni ko‘rmaymiz' deyishadi, lekin baribir tomosha qilishmoqda”, — deya kulib qo‘shimcha qildi u.

Aktrisaning samimiy javoblari muxlislar orasida iliq fikrlar va qiziqish uyg‘otmoqda.

Gulasal RahmonovaПоследний раз или Прости 2
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiBugun, 10:13Turk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiTurk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 16:33Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Kecha, 15:47Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Kecha, 15:18Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiAhad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiKecha, 15:09Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Kecha, 10:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi