Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdi
“So‘nggi bor yoxud Kechir 2” serialining bosh qahramonlaridan biri — aktrisa Gulasal Rahmonova o‘ziga berilgan qiziqarli savollarga samimiy javob berdi.
Aktrisadan “Hali hayotda qaynona bo‘lmay turib, serialda qaynona rolini o‘ynash qiyin bo‘lmayaptimi?” deb so‘ralganda, u boshida bu obrazni gavdalantirish oson kechmaganini tan oldi.
“Dastlab biroz qiynaldim. Chunki hali hayotda qaynona bo‘lmaganman. Ammo rejissyorimiz va hamkasb aktyorlar yordamida asta-sekin rolga kirishga harakat qildim. Shu orqali qaynona qanday bo‘lishi kerakligi haqida ham ko‘p narsani o‘rgandim”, — deydi aktrisa.
Suhbat davomida undan serialdagi yana bir qahramon haqida ham so‘rashdi. “Filmda sizga doim aql o‘rgatib turadigan 'singlingiz' bor. Ko‘pchilik sizlarni opa-singilga o‘xshatadi. Siz bunga nima deysiz?” degan savolga Gulasal Rahmonova shunday javob berdi:
“Ha, ko‘pchilik shunday deydi. Hatto 'bu singlingizni qiladigan ishi, uyi yo‘qmi?' deb ham so‘rashadi. Aslida biz opa-singil emasmiz, shunchaki hamkasblarmiz. Ammo tashqi o‘xshashligimiz sabab ko‘pchilik bizni opa-singil deb o‘ylaydi”.
Aktrisa suhbat davomida serialdagi eng ta’sirli sahnalardan biri haqida ham to‘xtaldi. Unga ko‘ra, ssenariyda birinchi kelini obrazining o‘ldirilishi uni ham befarq qoldirmagan.
“Garchi bu kino bo‘lsa-da, o‘sha kelin rolini ijro etgan aktrisaga juda o‘rganib qolgan ekanman. Mehr qo‘yganim uchun hozirgacha aloqamiz uzilmagan. Tez-tez ko‘rishib turamiz, bir-birimizni hurmat qilamiz va hatto boshqa loyihalarda ham birga ishlayapmiz. Ba’zi tomoshabinlar 'shu kelinni o‘ldirgani uchun bu serialni ko‘rmaymiz' deyishadi, lekin baribir tomosha qilishmoqda”, — deya kulib qo‘shimcha qildi u.
Aktrisaning samimiy javoblari muxlislar orasida iliq fikrlar va qiziqish uyg‘otmoqda.
…