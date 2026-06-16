Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdi

·0·Madaniyat
Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdi

O‘zbekiston madaniyati va maqom san’ati og‘ir yo‘qotishga uchradi. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, professor, taniqli maqom xonandasi va ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdi.

Mazkur qayg‘uli xabarni O‘zbek milliy maqom san’ati markazi ma’lum qildi. Uzoq yillar davomida milliy musiqa va mumtoz qo‘shiqchilik san’ati rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan san’atkorning vafoti muxlislari va shogirdlarini chuqur qayg‘uga soldi.

Xadiya Yusupova 1938 yil sentyabr oyida Namangan shahrida tavallud topgan. U bolaligidanoq san’atga mehr qo‘yib, juda erta yoshdan qo‘shiq ijro etishni boshlagan. Iste’dodi tufayli qisqa vaqt ichida keng jamoatchilik e’tiborini qozongan.

San’atkor 1956 yilda Moskvada o‘tkazilgan xalqaro yoshlar festivalida g‘olib bo‘lib, keyinchalik O‘zbekiston davlat filarmoniyasi safida faoliyat boshlagan. Shuningdek, u O‘zbekiston radiosi qoshidagi ansamblda o‘z davrining mashhur san’atkorlari bilan birga ijod qildi.

1958 yildan boshlab esa mashhur bastakor va akademik Yunus Rajabiy rahbarligidagi “Maqom” ansambli tarkibida faoliyat yuritib, milliy maqom san’atining noyob namunalarini yuqori mahorat bilan ijro etdi. Uning ijrosidagi ko‘plab mumtoz ashulalar mamlakat musiqa xazinasining ajralmas qismiga aylangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Bugun, 11:59Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Bugun, 11:11Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Bugun, 11:00Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikYigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikBugun, 10:27Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiBugun, 10:13Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiHayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi