«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?
Pixar studiyasining yangi «O‘yinchoqlar tarixi 5» multfilmi nafaqat bolalar, balki ota-onalar uchun ham kuchli hissiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan asarga aylandi. Mutaxassislar fikricha, film ijtimoiy tarmoqlar, raqamli qurilmalar va bolalar o‘rtasidagi yolg‘izlik muammosini juda ta’sirchan tarzda ochib bergan.
Film markazida sakkiz yoshli Bonni obrazi turibdi. U Jessi, Bazz Layter va boshqa o‘yinchoqlari bilan o‘ynashni yaxshi ko‘radi, ammo tengdoshlari bilan do‘stlashishda qiynaladi. Shu sababli ota-onasi uni raqs to‘garagidagi qizlar bilan muloqot qilishi uchun Lilypad nomli planshet olib berishga qaror qiladi.
Bu holat o‘yinchoqlarni tashvishga soladi. Ular raqamli texnologiyalar o‘zlarini keraksiz qilib qo‘yishidan qo‘rqadi. Biroq eng katta bosim Bonnining ota-onasi zimmasiga tushadi. Ular qizlarini internetdagi xavflardan himoya qilishni istaydi, ammo uning jamiyatdan chetda qolib ketishini ham xohlamaydi.
Mavzu ayniqsa bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer mamlakatda 16 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni kelasi yildan cheklash rejasini ma’lum qildi. Bu borada Avstraliya ham avvalroq qonun qabul qilgan edi.
Pixar filmlari odatda bolalik va ota-onalikning murakkab tomonlarini chuqur yoritishi bilan ajralib turadi. «Nemoni topish», «Inside Out» va boshqa mashhur kartinalar ham ota-onalarning ichki kechinmalariga katta e’tibor qaratgan.
Biroq «O‘yinchoqlar tarixi 5» avvalgi qismlardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu safar e’tibor markazida o‘yinchoqlarning emas, balki yolg‘izlikdan azob chekayotgan oddiy bolalar va ularga qanday yordam berishni bilmay qiynalayotgan ota-onalar turibdi.
Filmdagi eng ta’sirli jumlalardan biri Bonnining ota-onasiga bergan savoli bo‘ldi:
«Nega hech kim menga do‘st bo‘lishni istamaydi?»
Tanqidchilarning fikricha, aynan shu savol filmning asosiy g‘oyasini ochib beradi.
Shu bilan birga, film avvalgi uch qism darajasiga yeta olmagani ham qayd etilmoqda. Unda qiziqarli hazillar va dinamik sahnalar kamroq ekani, ba’zi qo‘shimcha voqealar esa ortiqcha ko‘ringani ta’kidlangan.
Shunga qaramay, mutaxassislar «O‘yinchoqlar tarixi 5»ni Pixar'ning eng bahsli va eng dolzarb ijod namunalaridan biri deb baholamoqda. Film yoshlar orasidagi yolg‘izlik, ishonchsizlik va raqamli dunyoning salbiy ta’siri haqida ochiq gapirishi bilan alohida e’tiborga sazovor bo‘ldi.
Ma’lumot uchun, «O‘yinchoqlar tarixi 5» 19 iyun kuni AQSH va Buyuk Britaniya kinoteatrlarida namoyish etiladi.
…