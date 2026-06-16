«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?

·18·Madaniyat
«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?

Pixar studiyasining yangi «O‘yinchoqlar tarixi 5» multfilmi nafaqat bolalar, balki ota-onalar uchun ham kuchli hissiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan asarga aylandi. Mutaxassislar fikricha, film ijtimoiy tarmoqlar, raqamli qurilmalar va bolalar o‘rtasidagi yolg‘izlik muammosini juda ta’sirchan tarzda ochib bergan.

Film markazida sakkiz yoshli Bonni obrazi turibdi. U Jessi, Bazz Layter va boshqa o‘yinchoqlari bilan o‘ynashni yaxshi ko‘radi, ammo tengdoshlari bilan do‘stlashishda qiynaladi. Shu sababli ota-onasi uni raqs to‘garagidagi qizlar bilan muloqot qilishi uchun Lilypad nomli planshet olib berishga qaror qiladi.

Bu holat o‘yinchoqlarni tashvishga soladi. Ular raqamli texnologiyalar o‘zlarini keraksiz qilib qo‘yishidan qo‘rqadi. Biroq eng katta bosim Bonnining ota-onasi zimmasiga tushadi. Ular qizlarini internetdagi xavflardan himoya qilishni istaydi, ammo uning jamiyatdan chetda qolib ketishini ham xohlamaydi.

Mavzu ayniqsa bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer mamlakatda 16 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni kelasi yildan cheklash rejasini ma’lum qildi. Bu borada Avstraliya ham avvalroq qonun qabul qilgan edi.

Toy Story 5" yozuvi atrofida Woody, Jessie, Buzz va boshqa o‘yinchoqlar turibdi.

Pixar filmlari odatda bolalik va ota-onalikning murakkab tomonlarini chuqur yoritishi bilan ajralib turadi. «Nemoni topish», «Inside Out» va boshqa mashhur kartinalar ham ota-onalarning ichki kechinmalariga katta e’tibor qaratgan.

Biroq «O‘yinchoqlar tarixi 5» avvalgi qismlardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu safar e’tibor markazida o‘yinchoqlarning emas, balki yolg‘izlikdan azob chekayotgan oddiy bolalar va ularga qanday yordam berishni bilmay qiynalayotgan ota-onalar turibdi.

Filmdagi eng ta’sirli jumlalardan biri Bonnining ota-onasiga bergan savoli bo‘ldi:

«Nega hech kim menga do‘st bo‘lishni istamaydi?»

Tanqidchilarning fikricha, aynan shu savol filmning asosiy g‘oyasini ochib beradi.

Qizil shlyapali Jessi va uning oti Bullzay hayratda turibdi.

Shu bilan birga, film avvalgi uch qism darajasiga yeta olmagani ham qayd etilmoqda. Unda qiziqarli hazillar va dinamik sahnalar kamroq ekani, ba’zi qo‘shimcha voqealar esa ortiqcha ko‘ringani ta’kidlangan.

Shunga qaramay, mutaxassislar «O‘yinchoqlar tarixi 5»ni Pixar'ning eng bahsli va eng dolzarb ijod namunalaridan biri deb baholamoqda. Film yoshlar orasidagi yolg‘izlik, ishonchsizlik va raqamli dunyoning salbiy ta’siri haqida ochiq gapirishi bilan alohida e’tiborga sazovor bo‘ldi.

Ma’lumot uchun, «O‘yinchoqlar tarixi 5» 19 iyun kuni AQSH va Buyuk Britaniya kinoteatrlarida namoyish etiladi.

PixarKeir StarmerBuyuk BritaniyaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiSevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiKecha, 18:56Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Kecha, 18:49Zohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiZohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiKecha, 18:35Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)Kecha, 16:56Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiUstoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiKecha, 15:07Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Kecha, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi