Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
«Agar umr bo‘yi faqat o‘zingizning bitta qo‘shig‘ingizni tinglash imkoni bo‘lsa, qaysisini tanlardingiz?» degan savolga javob berilishi bilan O‘zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon o‘z ijodidagi eng sevimli qo‘shiqlarini sanab o‘tdi.
Qo‘shiqchi o‘z karyerasi davomida yaratgan asarlari orasida qalbiga eng yaqin bo‘lgan qo‘shiqlarni tilga olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, har bir ijod namunasi ortida o‘ziga xos xotiralar va his-tuyg‘ular yashiringan.
Sevara Nazarxon ijodiy yo‘li davomida turli mavzularda qo‘shiqlar kuylab kelgan bo‘lib, ular orasida muxlislar tomonidan eng ko‘p tinglanadigan asarlar ham mavjud.
…