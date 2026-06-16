Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdi

·8·Madaniyat
Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdi

«Agar umr bo‘yi faqat o‘zingizning bitta qo‘shig‘ingizni tinglash imkoni bo‘lsa, qaysisini tanlardingiz?» degan savolga javob berilishi bilan O‘zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon o‘z ijodidagi eng sevimli qo‘shiqlarini sanab o‘tdi.

Qo‘shiqchi o‘z karyerasi davomida yaratgan asarlari orasida qalbiga eng yaqin bo‘lgan qo‘shiqlarni tilga olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, har bir ijod namunasi ortida o‘ziga xos xotiralar va his-tuyg‘ular yashiringan.

Sevara Nazarxon ijodiy yo‘li davomida turli mavzularda qo‘shiqlar kuylab kelgan bo‘lib, ular orasida muxlislar tomonidan eng ko‘p tinglanadigan asarlar ham mavjud.

Sevara NazarxonO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Kecha, 18:49Zohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiZohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiKecha, 18:35«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?Kecha, 18:30Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)Kecha, 16:56Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiUstoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiKecha, 15:07Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Kecha, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi