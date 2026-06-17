Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)
Xonanda Umar Shamsiyev 10 iyun kuni o‘zining yangi “Ikkimiz” nomli klip taronasini muxlislarga taqdim etdi. Qo‘shiq YouTube platformasiga joylanganiga hali ko‘p vaqt bo‘lmaganiga qaramay, 60 mingdan ortiq marotaba tomosha qilinib, tinglovchilar e’tiborini tortishga ulgurgan.
“Ikkimiz” — bu shunchaki oddiy qo‘shiq emas, balki ikki qalbning uyg‘unligi, sevgi va sadoqatga yo‘g‘rilgan tuyg‘ular ifodasidir. Taronaning har bir notasi va mazmunli so‘zlari tinglovchini romantik kayfiyatga chorlab, yangi hayot yo‘lining boshlanishini madh etadi.
Umar Shamsiyevning mayin, yoqimli va his-tuyg‘ularga boy ovozi qo‘shiq jozibasini yanada oshirib, uni tinglovchilar qalbiga tez yetib borishiga sabab bo‘lmoqda.
Mazkur qo‘shiqning so‘z va musiqasi iste’dodli ijodkor Asad Toshpo‘latovga tegishli bo‘lib, u yana bir bor o‘zining kuchli ijodiy salohiyatini namoyon etgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham tinglovchilar taronani iliq kutib olib, uni yuqori baholamoqda. Izohlarda muxlislar xonandaga omad tilab, qo‘shiqni qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirishmoqda.
Ko‘pchilik fikricha, “Ikkimiz” yaqin kunlarda sevgi mavzusidagi eng mashhur qo‘shiqlardan biriga aylanishi mumkin.
…