Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)

·8·Madaniyat
Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)

Xonanda Imron 15 iyun kuni o‘zining yangi “Qovog‘ingdan sani” nomli taronasini muxlislariga taqdim etdi. Qo‘shiq YouTube platformasiga joylanganiga hali ko‘p vaqt o‘tmagan bo‘lsa-da, qisqa fursat ichida 7 mingga yaqin marotaba tinglanib, tinglovchilar e’tiborini qozonishga ulgurgan.

Mazkur tarona o‘zining ohangi va mazmuni bilan ajralib turadi. Imronning mayin, yoqimli hamda his-tuyg‘ularga boy ovozi qo‘shiq jozibasini yanada oshirib, uni tinglovchilar qalbiga tez yetib borishiga xizmat qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham qo‘shiq iliq kutib olinib, muxlislar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Izohlarda tinglovchilar xonandaga omad tilab, yangi taronani qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirishmoqda.

ImronYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Bugun, 22:03Rayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaRayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaBugun, 21:08Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiSevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiKecha, 18:56Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Kecha, 18:49Zohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiZohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiKecha, 18:35«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?«O‘yinchoqlar tarixi 5» nega ota-onalarni xavotirga solmoqda?Kecha, 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi
70 yoshdagi aktrisa ilk bor yuksak mukofotga sazovor bo‘ldi