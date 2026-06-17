Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Imron 15 iyun kuni o‘zining yangi “Qovog‘ingdan sani” nomli taronasini muxlislariga taqdim etdi. Qo‘shiq YouTube platformasiga joylanganiga hali ko‘p vaqt o‘tmagan bo‘lsa-da, qisqa fursat ichida 7 mingga yaqin marotaba tinglanib, tinglovchilar e’tiborini qozonishga ulgurgan.
Mazkur tarona o‘zining ohangi va mazmuni bilan ajralib turadi. Imronning mayin, yoqimli hamda his-tuyg‘ularga boy ovozi qo‘shiq jozibasini yanada oshirib, uni tinglovchilar qalbiga tez yetib borishiga xizmat qilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham qo‘shiq iliq kutib olinib, muxlislar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Izohlarda tinglovchilar xonandaga omad tilab, yangi taronani qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirishmoqda.
…