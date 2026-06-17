Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho had’yalarni “unpacking” qilamiz!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida turmush o‘rtog‘idan olgan qimmatbaho sovg‘alari aks etgan videoni ulashdi.
Videoda san’atkor muxlislarini “unpacking” jarayoniga hamroh bo‘lishga taklif qilib, had’yalarni katta quvonch bilan ochib ko‘rsatgan.
“Menga ho‘jayinim bugun had’ya qildilar. Sizlar bilan birga "unpacking" qilmoqchiman. Ularni men juda xohlagan edim, lekin olmagandim, pulimni tejagandim. Men bundan baxtliman”, — deydi xonanda videoda.
…