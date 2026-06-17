“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Umidaxon intervyularidan birida oilaviy hayoti va turmushdagi qarashlari haqida samimiy fikrlarini bildirdi.
San’atkorning aytishicha, oilasida ortiqcha nazorat yoki so‘roq qilish odati yo‘q. Aksincha, u o‘z xohishi bilan imkon qadar uyiga erta qaytishga va yaqinlarini kutib olishga harakat qiladi.
“Uyga tezroq kel, deb majburlashmaydi. Men o‘zim ulardan oldinroq uyga borishga harakat qilaman. Bizda qayerda yuribsan, nega kech qolding degan ortiqcha savollar bo‘lmaydi”, — deydi xonanda.
Umidaxonning ta’kidlashicha, oila a’zolariga g‘amxo‘rlik qilish uning uchun majburiyat emas, balki ichki ehtiyoj hisoblanadi.
“Yarim kechasi bo‘lsa ham taom tayyorlashga erinmayman. Ovqat pishirishni yaxshi ko‘raman”, — deya qo‘shimcha qilgan u.
…