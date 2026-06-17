“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar

·0·Madaniyat
“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar

Xonanda Umidaxon intervyularidan birida oilaviy hayoti va turmushdagi qarashlari haqida samimiy fikrlarini bildirdi.

San’atkorning aytishicha, oilasida ortiqcha nazorat yoki so‘roq qilish odati yo‘q. Aksincha, u o‘z xohishi bilan imkon qadar uyiga erta qaytishga va yaqinlarini kutib olishga harakat qiladi.

“Uyga tezroq kel, deb majburlashmaydi. Men o‘zim ulardan oldinroq uyga borishga harakat qilaman. Bizda qayerda yuribsan, nega kech qolding degan ortiqcha savollar bo‘lmaydi”, — deydi xonanda.

Umidaxonning ta’kidlashicha, oila a’zolariga g‘amxo‘rlik qilish uning uchun majburiyat emas, balki ichki ehtiyoj hisoblanadi.

“Yarim kechasi bo‘lsa ham taom tayyorlashga erinmayman. Ovqat pishirishni yaxshi ko‘raman”, — deya qo‘shimcha qilgan u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Bugun, 09:35Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho had’yalarni “unpacking” qilamiz!Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho had’yalarni “unpacking” qilamiz!Bugun, 09:2981 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqdaBugun, 08:40“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdi“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdiBugun, 08:13Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Bugun, 04:00Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Bugun, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan