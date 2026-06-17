“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?
Bir vaqtlar “Jimmi Jimmi Acha Acha” qo‘shig‘i bilan millionlab tomoshabinlarni o‘ziga maftun etgan, “Disko raqqosi” filmi orqali butun dunyoga mashhur bo‘lgan hind aktyori Mithun Chakraborti 16 iyun kuni 76 yoshni qarshi oldi. Bir necha avlodning sevimli san’atkori bugun ham Hindistonning eng nufuzli shaxslaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Aktyorlik faoliyati bilan bir qatorda, u yirik biznes sohasida ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Ayni paytda Mithun Chakraborti mehmonxonalar tarmog‘ini boshqaradi va serdaromad tadbirkor sifatida ham tanilgan.
Afsonaviy aktyorning hayoti boshqacha kechishi ham mumkin edi
Mithun Chakraborti Sharqiy Pokistonda tug‘ilgan. Keyinchalik bu hududning bir qismi mustaqil Bangladesh davlati tarkibiga kirgan. U ta’lim olish maqsadida Hindistonning yirik shaharlaridan biri bo‘lgan Kalkuttaga ko‘chib o‘tgan.
Uning uch nafar singlisi bo‘lib, ular aktyorning bolaligidanoq san’atga bo‘lgan qiziqishi kuchli bo‘lganini eslashadi. Mithun uy sharoitida sahna ko‘rinishlarini namoyish qilib, maktab teatrlarida faol ishtirok etgan.
Biroq uning taqdiri butunlay boshqacha yo‘nalishda ketishi ham mumkin edi. Yoshligida u boylarga qarshi kurashish va dehqonlarni qo‘llab-quvvatlash g‘oyasini ilgari surgan radikal harakatga qo‘shilgan. Hatto politsiya reydlaridan birida qo‘lga olinishiga ham oz qolgan. Shu sababli Mumbay shahriga ko‘chib ketishga majbur bo‘lgan.
Sovun sotuvchisidan Bollivud yulduzigacha
Mithun Chakraborti kino sohasiga kirib kelishidan avval bir necha yil kommivoyajer bo‘lib ishlagan. U Hindistonning turli viloyatlarini aylanib, sovun va kosmetika mahsulotlarini sotgan.
Kunlarning birida uning ko‘zi Pune shahridagi aktyorlik fakultetiga qabul haqidagi e’longa tushadi va u omadini sinab ko‘rishga qaror qiladi.
183 santimetr bo‘yi, ajoyib plastikasi va musiqiy qobiliyati uning talabalikka qabul qilinishida muhim o‘rin tutgan. Bu paytlarda talabalar asosan badavlat oilalar farzandlari bo‘lardi. Biroq telefon kompaniyasida oddiy xodim bo‘lib ishlagan insonning farzandi ham bu to‘siqlarni yengib o‘ta olgan.
U universitetda tahsil olib yurgan kezlaridayoq filmlarda ko‘rina boshlagan. 70-yillarning oxiriga kelib esa Bollivudning eng mashhur yulduzlaridan biriga aylangan.
“Disko raqqosi” millionlab insonlarni maftun etdi
1982 yilda ekranlarga chiqqan “Disko raqqosi” filmi Markaziy Osiyo mamlakatlarida haqiqiy sensatsiyaga aylangan. Uni 61 milliondan ortiq tomoshabin ko‘rgan.
Film xorijiy prokatdagi eng mashhur o‘nta kino qatoriga kirgan. Ayniqsa, “Jimmi Jimmi Acha Acha” hamda “I Am a Disco Dancer” qo‘shiqlari butun dunyo bo‘ylab mashhurlikka erishgan.
Qiziq jihati shundaki, ushbu qo‘shiqlarni Mithunning o‘zi emas, professional xonandalar ijro etgan.
1987 yilda esa “Raqsga tush” filmi namoyish etildi. Unda ham bosh rolni Mithun Chakraborti ijro etgan. SSSR hududida mazkur film “Disko raqqosi-2” nomi bilan tarqatilgan.
Aktyor keyingi o‘n yilliklar davomida har yili o‘rtacha 3-5 ta filmda ishtirok etgan. Faqat so‘nggi yillarda uning ishtirokidagi loyihalar soni 1-2 tagacha qisqardi. Bugungi kunga qadar u 300 dan ortiq filmda suratga tushgan.
Axlat uyumidan topilgan qizga yangi hayot bergan
Mithun Chakraborti shaxsiy hayotida ham ko‘pchilik uchun ibrat bo‘la olgan.
U ikkinchi rafiqasi, aktrisa Yogita Bali bilan 40 yildan ziyod vaqtdan buyon birga yashab kelmoqda. Ularning uch nafar o‘g‘li bor.
Shuningdek, 90-yillarda juftlik axlat uyumidan topilgan chaqaloq qizni asrab olishga qaror qilgan. Aktyor avval qizaloqni shifoxonaga olib borgan, keyinchalik esa uni o‘z oilasiga qabul qilgan. Ular qizga Dishani deb ism qo‘yishgan.
Hozirda qiz ulg‘ayib, mustaqil hayot kechirmoqda.
Shridevi bilan munosabatlari va o‘limi haqidagi mish-mishlar
Ommaviy axborot vositalari Mithunning shaxsiy hayotida faqat bir marta shov-shuvli munosabat haqida yozgan. Aytishlaricha, 80-yillarning oxirida u aktrisa Shridevi bilan ishqiy munosabatda bo‘lgan. Biroq aktyor bu haqida izoh berishni istamagan.
2018 yilda esa Shridevi Dubay shahrida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumgan.
2019 yilda ijtimoiy tarmoqlarda Mithun Chakrabortining vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq keyinchalik bu ma’lumotlar uning o‘g‘li Namashi hamda aktyorning o‘zi tomonidan rad etildi. Ma’lum bo‘lishicha, u shifoxonada bo‘lgan, ammo bu rejali tibbiy ko‘rik bo‘lib, uning hayoti xavf ostida bo‘lmagan.
76 yoshni qarshi olgan afsonaviy Mithun Chakraborti bugun ham millionlab muxlislar uchun “Disko raqqosi” sifatida qolmoqda.
…