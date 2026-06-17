“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?

·43·Madaniyat
“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?

Bir vaqtlar “Jimmi Jimmi Acha Acha” qo‘shig‘i bilan millionlab tomoshabinlarni o‘ziga maftun etgan, “Disko raqqosi” filmi orqali butun dunyoga mashhur bo‘lgan hind aktyori Mithun Chakraborti 16 iyun kuni 76 yoshni qarshi oldi. Bir necha avlodning sevimli san’atkori bugun ham Hindistonning eng nufuzli shaxslaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Aktyorlik faoliyati bilan bir qatorda, u yirik biznes sohasida ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Ayni paytda Mithun Chakraborti mehmonxonalar tarmog‘ini boshqaradi va serdaromad tadbirkor sifatida ham tanilgan.

Afsonaviy aktyorning hayoti boshqacha kechishi ham mumkin edi

Hindistonlik aktyor Mithun Chakrabortining yoshlik paytidagi oq-qora suratlari.

Mithun Chakraborti Sharqiy Pokistonda tug‘ilgan. Keyinchalik bu hududning bir qismi mustaqil Bangladesh davlati tarkibiga kirgan. U ta’lim olish maqsadida Hindistonning yirik shaharlaridan biri bo‘lgan Kalkuttaga ko‘chib o‘tgan.

Uning uch nafar singlisi bo‘lib, ular aktyorning bolaligidanoq san’atga bo‘lgan qiziqishi kuchli bo‘lganini eslashadi. Mithun uy sharoitida sahna ko‘rinishlarini namoyish qilib, maktab teatrlarida faol ishtirok etgan.

Biroq uning taqdiri butunlay boshqacha yo‘nalishda ketishi ham mumkin edi. Yoshligida u boylarga qarshi kurashish va dehqonlarni qo‘llab-quvvatlash g‘oyasini ilgari surgan radikal harakatga qo‘shilgan. Hatto politsiya reydlaridan birida qo‘lga olinishiga ham oz qolgan. Shu sababli Mumbay shahriga ko‘chib ketishga majbur bo‘lgan.

Sovun sotuvchisidan Bollivud yulduzigacha

Mitxun Chakraborti ochiq rangli ko‘ylakda barglar orasida turibdi.

Mithun Chakraborti kino sohasiga kirib kelishidan avval bir necha yil kommivoyajer bo‘lib ishlagan. U Hindistonning turli viloyatlarini aylanib, sovun va kosmetika mahsulotlarini sotgan.

Kunlarning birida uning ko‘zi Pune shahridagi aktyorlik fakultetiga qabul haqidagi e’longa tushadi va u omadini sinab ko‘rishga qaror qiladi.

183 santimetr bo‘yi, ajoyib plastikasi va musiqiy qobiliyati uning talabalikka qabul qilinishida muhim o‘rin tutgan. Bu paytlarda talabalar asosan badavlat oilalar farzandlari bo‘lardi. Biroq telefon kompaniyasida oddiy xodim bo‘lib ishlagan insonning farzandi ham bu to‘siqlarni yengib o‘ta olgan.

U universitetda tahsil olib yurgan kezlaridayoq filmlarda ko‘rina boshlagan. 70-yillarning oxiriga kelib esa Bollivudning eng mashhur yulduzlaridan biriga aylangan.

“Disko raqqosi” millionlab insonlarni maftun etdi

Mithun Chakraborti yaltiroq kiyimda sahnada qo‘shiq kuylamoqda.

1982 yilda ekranlarga chiqqan “Disko raqqosi” filmi Markaziy Osiyo mamlakatlarida haqiqiy sensatsiyaga aylangan. Uni 61 milliondan ortiq tomoshabin ko‘rgan.

Film xorijiy prokatdagi eng mashhur o‘nta kino qatoriga kirgan. Ayniqsa, “Jimmi Jimmi Acha Acha” hamda “I Am a Disco Dancer” qo‘shiqlari butun dunyo bo‘ylab mashhurlikka erishgan.

Qiziq jihati shundaki, ushbu qo‘shiqlarni Mithunning o‘zi emas, professional xonandalar ijro etgan.

1987 yilda esa “Raqsga tush” filmi namoyish etildi. Unda ham bosh rolni Mithun Chakraborti ijro etgan. SSSR hududida mazkur film “Disko raqqosi-2” nomi bilan tarqatilgan.

Aktyor keyingi o‘n yilliklar davomida har yili o‘rtacha 3-5 ta filmda ishtirok etgan. Faqat so‘nggi yillarda uning ishtirokidagi loyihalar soni 1-2 tagacha qisqardi. Bugungi kunga qadar u 300 dan ortiq filmda suratga tushgan.

Axlat uyumidan topilgan qizga yangi hayot bergan

Mithun Chakrabortining oilaviy surati va qizining selfisi yonma-yon turibdi.

Mithun Chakraborti shaxsiy hayotida ham ko‘pchilik uchun ibrat bo‘la olgan.

U ikkinchi rafiqasi, aktrisa Yogita Bali bilan 40 yildan ziyod vaqtdan buyon birga yashab kelmoqda. Ularning uch nafar o‘g‘li bor.

Shuningdek, 90-yillarda juftlik axlat uyumidan topilgan chaqaloq qizni asrab olishga qaror qilgan. Aktyor avval qizaloqni shifoxonaga olib borgan, keyinchalik esa uni o‘z oilasiga qabul qilgan. Ular qizga Dishani deb ism qo‘yishgan.

Hozirda qiz ulg‘ayib, mustaqil hayot kechirmoqda.

Shridevi bilan munosabatlari va o‘limi haqidagi mish-mishlar

Sari kiygan hind ayoli va sariq kurtka kiygan erkak yonma-yon turibdi.

Ommaviy axborot vositalari Mithunning shaxsiy hayotida faqat bir marta shov-shuvli munosabat haqida yozgan. Aytishlaricha, 80-yillarning oxirida u aktrisa Shridevi bilan ishqiy munosabatda bo‘lgan. Biroq aktyor bu haqida izoh berishni istamagan.

2018 yilda esa Shridevi Dubay shahrida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumgan.

2019 yilda ijtimoiy tarmoqlarda Mithun Chakrabortining vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq keyinchalik bu ma’lumotlar uning o‘g‘li Namashi hamda aktyorning o‘zi tomonidan rad etildi. Ma’lum bo‘lishicha, u shifoxonada bo‘lgan, ammo bu rejali tibbiy ko‘rik bo‘lib, uning hayoti xavf ostida bo‘lmagan.

76 yoshni qarshi olgan afsonaviy Mithun Chakraborti bugun ham millionlab muxlislar uchun “Disko raqqosi” sifatida qolmoqda.

Mithun ChakrabortyHindistonBangladeshKalkuttaMumbay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiBugun, 11:12“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlarBugun, 09:45Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Bugun, 09:35Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho hadyalarni “unpacking” qilamiz!Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho hadyalarni “unpacking” qilamiz!Bugun, 09:2981 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqdaBugun, 08:40“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdi“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdiBugun, 08:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan