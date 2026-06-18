62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi

·24·Madaniyat
62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi

O‘zbek estradasi primadonnasi Yulduz Usmonova yana bir bor internet kengliklarini o‘ziga qaratishga muvaffaq bo‘ldi.

Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda xonanda kutilmagan, ammo juda yorqin ampluada namoyon bo‘lgan. Uning o‘ta katta energiya bilan ijro etgan raqsi ko‘pchilikni hayratda qoldirmoqda.

Gap shundaki, videoda 62 yoshli san’atkorimiz bir yigit bilan nihoyatda shijoatli va chaqqon harakatlar orqali raqsga tushganini ko‘rish mumkin.

Odatda katta sahnada va muhtasham konsert dasturlarida salobat bilan kuylashiga o‘rganib qolgan muxlislar uchun bu haqiqiy syurpriz bo‘ldi.

Xonanda xuddi 25 yoshli qizlardek sakrab, shunday yengil harakat qilganki, uning jismoniy holatiga barchaning og‘zi ochilib qolishi tabiiy.

Yulduz Usmonova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobOtabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobBugun, 19:12“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?Kecha, 16:34Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiKecha, 11:12“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlarKecha, 09:45Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Kecha, 09:35Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho hadyalarni “unpacking” qilamiz!Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho hadyalarni “unpacking” qilamiz!Kecha, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan