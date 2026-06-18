62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbek estradasi primadonnasi Yulduz Usmonova yana bir bor internet kengliklarini o‘ziga qaratishga muvaffaq bo‘ldi.
Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda xonanda kutilmagan, ammo juda yorqin ampluada namoyon bo‘lgan. Uning o‘ta katta energiya bilan ijro etgan raqsi ko‘pchilikni hayratda qoldirmoqda.
Gap shundaki, videoda 62 yoshli san’atkorimiz bir yigit bilan nihoyatda shijoatli va chaqqon harakatlar orqali raqsga tushganini ko‘rish mumkin.
Odatda katta sahnada va muhtasham konsert dasturlarida salobat bilan kuylashiga o‘rganib qolgan muxlislar uchun bu haqiqiy syurpriz bo‘ldi.
Xonanda xuddi 25 yoshli qizlardek sakrab, shunday yengil harakat qilganki, uning jismoniy holatiga barchaning og‘zi ochilib qolishi tabiiy.
…