Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)
Xonanda Botir Qodirov 17 iyun kuni o‘zining yangi uslubdagi “Garmi tu” nomli taronasini muxlislariga taqdim etdi. Qo‘shiq YouTube platformasiga joylanganiga hali ko‘p vaqt o‘tmagan bo‘lsa-da, qisqa fursat ichida 8 mingdan ortiq tomosha qilinib, tinglovchilar e’tiborini tortishga ulgurgan.
Mazkur tarona o‘ziga xos ohangi va mazmuni bilan ajralib turadi. Xonandaning mayin, yoqimli va his-tuyg‘ularga boy ijrosi qo‘shiq jozibasini yanada oshirib, uni tinglovchilar qalbiga tez yetib borishiga xizmat qilmoqda.
Qo‘shiqning so‘z va musiqasi iste’dodli ijodkor Axliddin Hakimovga tegishli bo‘lib, u yana bir bor o‘zining ijodiy salohiyatini namoyon etgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham tarona iliq kutib olinib, muxlislar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Izohlarda tinglovchilar xonandaga omad tilab, qo‘shiqni qayta-qayta tinglayotganini yozib qoldirishmoqda.
Ko‘pchilik fikricha, “Garmi tu” yaqin kunlarda xit darajasiga chiqishi mumkin.
…