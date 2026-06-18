Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?

·24·Madaniyat
Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?

Turk seriallari muxlislarini yangi telemavsumda qator premeralar kutmoqda. Eng katta qiziqish uyg‘otayotgan loyihalardan biri esa “Quyosh chiqadigan joy” seriali bo‘lib turibdi. Biroq suratga olish ishlari boshlanishi arafasida sodir bo‘lgan kutilmagan o‘zgarish muxlislarni hayratda qoldirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, serialda bosh erkak qahramon obrazini ijro etishi rejalashtirilgan aktyor Ug‘ur Gunesh loyihani tark etgan. Uning o‘rnini esa mashhur aktyor Burak O‘zchivit egallagan.

Hozircha prodyuserlar ushbu vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh bermagan. Biroq Ug‘ur Gunesh ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborni o‘ziga tortgan bir nechta postlarni joylashtirib, rolidan aynan Burak O‘zchivit sabab ayrilganiga ishora qilgan.

Qora kostyum kiygan soqolli erkak qo‘llari bilan ishora qilib gapirmoqda.

Avvaliga aktyor «Birovning haqqiga ko‘z olaytirgan insonning vijdonini na Makka, na so‘fiylar maskani poklay oladi», degan mazmundagi hikmatni ulashdi. Oradan ko‘p o‘tmay esa «Hali ham to‘ymading, hech qachon to‘ymaysan», degan yozuvni e’lon qildi.

Garchand aktyor hech kimning nomini tilga olmagan bo‘lsa-da, muxlislar bu gaplar Burak O‘zchivitga qaratilgan deb hisoblamoqda.

Jurnalist Birsen Altuntash ma’lum qilishicha, Burak O‘zchivit serial ssenariysi bilan tanishib chiqqan va Kenan obrazi unga juda ma’qul kelgan. Shundan keyin aktyor prodyuserlarga aynan ushbu rolni ijro etish istagini bildirgan.

Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?

Ayrim manbalarning ta’kidlashicha, shu voqeadan keyin Ug‘ur Gunesh loyiha tarkibidan chiqarilgan.

Burak O‘zchivit esa hozircha bu vaziyat yuzasidan hech qanday bayonot bermagan.

Muxlislarning yana bir e’tirozi shundaki, 41 yoshli Burak serialda aktrisa Sibel Toshchiog‘lu ijro etadigan qahramonning o‘g‘li rolini o‘ynaydi. Aktrisaga esa kelasi oy 50 yosh to‘ladi.

Shu sababli ayrim tomoshabinlar bunday kasting tanlovini ishonarsiz deb baholamoqda.

Oq kostyum kiygan, qora sochli va soqolli erkak yon tomonga qarab turibdi.

Ug‘ur Gunesh muxlislari esa allaqachon serialni boykot qilishga chaqirishmoqda. Turk seriallari ixlosmandlari esa prodyuserlar yaqin kunlarda ushbu mojaro bo‘yicha rasmiy bayonot berishlariga umid bildirmoqda.

Burak OzchivitUgur GüneşSibel ToşçioğluBirsen Altuntaş
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 09:52“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)Bugun, 09:41Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Bugun, 08:2298 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolganBugun, 08:0662 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdiBugun, 06:57Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobOtabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...