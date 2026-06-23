“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi

·39·Madaniyat
“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi

Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislari e’tiborini tortgan videoni ulashdi.

Videoga “Aktrisalikka qaytsammikan?” degan savolni yozib qoldirgan san’atkor muxlislarini qiziqtirib qo‘ydi. Qisqa vaqt ichida ushbu post ostida yuzlab izohlar paydo bo‘ldi.

Videoda Munisa Rizayeva turli obrazlarni ijro etishga urinib ko‘rgan. U xursandchilik, jahldorlik, xafalik, hayrat va uyalish kabi turli hissiyotlarni namoyish etib, aktrisalik mahoratini sinab ko‘rgan.

Muxlislarning aksariyati xonandaning ushbu tashabbusini iliq kutib olib, uni kino va seriallarda yana ko‘rishni istashlarini yozishmoqda.

Munisa Rizayeva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Bugun, 15:54“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladi“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladiBugun, 14:29Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Bugun, 13:23O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldiO‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldiKecha, 22:51Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”Kecha, 21:53Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)Aziz Rametov nega ommadan yordam so‘ragandi? Rafiqasi haqiqatni ochiqladi (video)Kecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...