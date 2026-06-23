Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”

·0·Madaniyat
Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”

Taniqli aktyor Aziz Rametovning turmush o‘rtog‘i Shahlo Rametova ijtimoiy tarmoq orqali muxlislarni qiziqtirayotgan savollarga javob berdi. U turmush o‘rtog‘ining salomatligi, internetdan nega uzoqlashgani hamda oilasi atrofida tarqalgan turli gap-so‘zlarga munosabat bildirdi.

Shahlo Rametovaning aytishicha, Aziz Rametov so‘nggi vaqtlarda jiddiy sog‘liq muammolari bilan kurashmoqda. Aktyorning bo‘yin umurtqasi shikastlangan bo‘lib, bel qismidagi jarohatlar va bir nechta grijalar ham ahvolini og‘irlashtirgan. Shu sababli u hozirda maxsus tibbiyot muassasasida qat’iy nazorat ostida muolaja olyapti.

Uning ta’kidlashicha, shifokorlar dastlab jarrohlik amaliyotini taklif qilgan. Biroq operatsiyaning natijasiga to‘liq kafolat berilmagani va nogironlik xavfi mavjudligi sababli boshqa yechimlar izlangan. Keyinchalik munosib klinika topilib, davolash jarayoni boshlangan.

Shahlo Rametova ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilingan karta raqami masalasiga ham oydinlik kiritdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘sha paytda turmush o‘rtog‘i og‘ir ruhiy bosim va xavotir ta’sirida qolgan. Operatsiya uchun juda katta mablag‘ talab qilinishi haqidagi gaplar uning hissiyotga berilib qaror chiqarishiga sabab bo‘lgan.

— O‘sha vaziyatda barchamiz qattiq xavotirga tushgan edik. Keyinchalik muammoning boshqa yechimi topildi va davolanish ishlari boshlandi, — dedi u.

Ikki ayol bayramona muhitda chaqaloq bilan suratga tushmoqda.

Suhbat davomida Shahlo Rametova oilaviy munosabatlar haqida ham samimiy fikr bildirdi. U turmush davomida ba’zan kelishmovchiliklar sababli ichidan «ajrashaman» deb o‘ylagan vaqtlari bo‘lganini tan oldi.

— Hozir o‘sha fikrlarimdan afsuslanaman. Turmush o‘rtog‘im doimo menga suyanch bo‘lib kelgan. Ularsiz kundalik ishlar qanchalik qiyinligini endi his qilayapman. Inson ba’zi narsalarning qadrini yo‘qligida bilar ekan, — dedi u.

Uning ta’kidlashicha, farzandlari ham otasini qattiq sog‘inib qolgan. Bolalar tez-tez «dadam qachon qaytib keladilar?» deb so‘rayotgani ona uchun ham oson kechmayotganini aytdi.

Shahlo Rametova ajrashish haqida turli taxminlar qilayotganlarga ham murojaat qildi. U odamlarni asossiz xulosalar chiqarmaslikka chaqirib, oilasi haqida tarqalayotgan mish-mishlarga ishonmaslikni so‘radi.

— Iloji bo‘lsa, salbiy fikrlar o‘rniga yaxshi duo qilinglar. Hozir biz uchun eng muhimi — salomatlik va xotirjamlik, — dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Bugun, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Bugun, 17:44Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaJim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaBugun, 16:54“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 15:06“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladi“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladiBugun, 14:29Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Bugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...