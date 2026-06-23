Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkin

·32·Madaniyat
Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkin

Turkiyaning mashhur aktrisalaridan biri, “Qizil sharbat” seriali orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo‘lgan Eje Irtemning kutilmagan vafoti bilan bog‘liq ishda yangi tafsilotlar yuzaga chiqdi.

Avvalroq 35 yoshli san’atkorning o‘limi yurak xuruji bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq voqea yuzasidan yangi versiya ilgari surildi.

Ma’lum qilinishicha, 22 iyun kuni marhumaning advokati Ugur Go‘kkoyun prokuraturaga murojaat qilib, tergov jarayonida muhim jihatga e’tibor qaratishni so‘ragan. Uning aytishicha, Eje Irtem vafotidan oldin Tailandda sayohat qilgan va o‘sha yerda maymun hujumiga uchragan bo‘lishi mumkin.

Advokatning ta’kidlashicha, aktrisaning chap yelka qismida uchta tish izi aniqlangan. Oila a’zolari bilan o‘tkazilgan suhbatlar davomida esa bu izlar Tailand safari chog‘ida maymun tishlashi natijasida paydo bo‘lgani ma’lum bo‘lgan.

Huquqshunos mutaxassislar bilan maslahatlashganidan so‘ng, bunday holat ayrim vaziyatlarda sepsis — qon zaharlanishiga olib kelishi va og‘ir asoratlar tug‘dirishi mumkinligini bildirgan.

Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkin

Shu munosabat bilan advokat prokuraturadan mazkur holatni ham tergov doirasida o‘rganishni so‘ragan. Ayni paytda aktrisaning o‘limi sabablariga oid rasmiy sud-tibbiy ekspertiza xulosasi hali e’lon qilinmagan.

E’tiborlisi, Eje Irtem vafotidan bir kun avval o‘zining 35 yoshini nishonlagan edi. Bayramdan keyin u ijtimoiy tarmoqlarda tabrik yo‘llagan muxlislariga minnatdorlik bildirib, post qoldirgan. Bu uning sahifasidagi so‘nggi xabarlardan biri bo‘lib qoldi.

Marhumaning yaqin dugonalari aytishicha, aktrisa hayotining so‘nggi davrlarida qiziq fikr bildirgan. U o‘zini qariganda tasavvur qila olmasligini va yosh vafot etishi mumkinligini hazilomuz tarzda aytgan. Muxlislarning ayrimlari esa bu so‘zlarni bugun turlicha talqin qilmoqda.

Ece İrtemTurkiyaTailandQizil sharbat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiMaryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiBugun, 20:35Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Bugun, 19:20Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Bugun, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Bugun, 17:44Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaJim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaBugun, 16:54“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...