Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandi

·0·Madaniyat
Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandi

Oradan 60 yildan ortiq vaqt o‘tganiga qaramay, mashhur aktrisa Merilin Monroning o‘limi bilan bog‘liq bahslar yana kun tartibiga chiqdi. “Mashhurlar jinoyat joyi: Merilin Monro” nomli yangi hujjatli film voqeaning rasmiy xulosasiga shubha uyg‘otuvchi bir qator taxminlarni ilgari surdi.

Film mualliflarining fikricha, aktrisa topilgan xonadagi ayrim holatlar shubhali ko‘rinadi. Xususan, xona juda tartibli bo‘lgani va dori flakonlari sinchiklab joylashtirilganiga alohida e’tibor qaratilgan. Ayrim ekspertlar bu holat dori vositalarini me’yordan ortiq qabul qilish bilan bog‘liq o‘limlar uchun odatiy emasligini ta’kidlagan.

Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandi

Shuningdek, Monro organizmida ko‘p miqdorda dori moddalari aniqlanganiga qaramay, uning karavoti yonidan suv stakani topilmagani ham yangi savollarni keltirib chiqargan.

Hujjatli filmda Merilin Monroning AQSH prezidenti Jon F. Kennedi va uning ukasi Robert F. Kennedi bilan bo‘lgan munosabatlari haqidagi ko‘p yillik mish-mishlarga ham alohida o‘rin berilgan. Mualliflar ushbu aloqalar aktrisa hayotining so‘nggi davrida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Shu bilan birga, jurnalist Sid Skolskiyning so‘zlari ham keltirilgan. Uning aytishicha, u Monro bilan vafotidan sal oldin suhbatlashgan va aktrisa Kennedi aka-ukalaridan biri bilan ishqiy munosabatda bo‘lganini aytgan.

Merilin Monro maysazor ustida jilmayib yotibdi.

Biroq hujjatli filmda keltirilgan taxminlarning hech biri rasman tasdiqlanmagan. Ularning aksar qismi eski guvohliklar, turli farazlar va o‘nlab yillar davomida muhokama qilinib kelayotgan fitna nazariyalariga asoslangan.

Eslatib o‘tamiz, Merilin Monro 1962 yil 5 avgust kuni 36 yoshida vafot etgan. Rasmiy xulosaga ko‘ra, uning o‘limiga barbiturat dorilarini me’yordan ortiq qabul qilgani sabab bo‘lgan. Shunga qaramay, aktrisaning o‘limi bilan bog‘liq sirlar hozirgacha jamoatchilik va tadqiqotchilar diqqat markazida qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Andijon polkasi» Ginnes rekordlar kitobidan o‘rin oldi (video)«Andijon polkasi» Ginnes rekordlar kitobidan o‘rin oldi (video)Bugun, 22:29Keti Perri sahnada “ko‘pik shou” uyushtirdiKeti Perri sahnada “ko‘pik shou” uyushtirdiBugun, 22:05“Andijon polkasi” Ginnes rekordini zabt etdi (video)“Andijon polkasi” Ginnes rekordini zabt etdi (video)Bugun, 21:14Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)Bugun, 16:02BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiBTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiBugun, 11:04Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiMaryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiKecha, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...