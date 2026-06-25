“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi

·0·Madaniyat
“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi

90 yillarda “Shunchaki Mariya” seriali orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan meksikalik afsonaviy aktrisa Viktoriya Ruffo Rossiyaning Sochi shahriga tashrif buyurdi.

Mashhur aktrisa ayni kunlarda bo‘lib o‘tayotgan III Xalqaro “Evraziya-Kinofest” festivalining eng e’tiborli va faxriy mehmonlaridan biri sifatida kutib olindi. Uning festivaldagi ishtiroki ko‘plab kino ixlosmandlari va jurnalistlar e’tiborini tortdi.

Kinofestivalning tantanali ochilish marosimida Viktoriya Ruffoga jahon kinematografiyasi rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi, shuningdek, ko‘p yillik ijodiy faoliyati uchun maxsus mukofot topshirildi.

Aktrisa ayniqsa “Shunchaki Mariya” serialidagi roli bilan MDH mamlakatlarida ham katta shuhrat qozongan bo‘lib, oradan yillar o‘tganiga qaramay uning muxlislari hanuzgacha saqlanib qolgan. Festival mehmonlari afsonaviy yulduzni olqishlar bilan kutib olib, u bilan suratga tushish va muloqot qilish imkoniyatidan mamnun bo‘lishdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)Zuhra Soliyeva: “Ertaga o‘lsang, o‘ligingni kim ko‘taradi, deb yozishdi” (video)Bugun, 13:07Gollivudni bankrotlik yoqasiga olib kelgan film — “Kleopatra”Gollivudni bankrotlik yoqasiga olib kelgan film — “Kleopatra”Bugun, 12:48Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldiShahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldiBugun, 11:33Ziyodaning “Fark et” qisqa taronasi tarmoqlarda yuqori baholanmoqda! (video)Ziyodaning “Fark et” qisqa taronasi tarmoqlarda yuqori baholanmoqda! (video)Bugun, 10:56Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)Bugun, 09:55Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandiMerilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...