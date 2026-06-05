Dam olish kunlari issiqlik kuchayadi

·45·O‘zbekiston
Dam olish kunlari issiqlik kuchayadi

O‘zbekistonda haftaning oxiriga kelib havo yana isiy boshlaydi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, dam olish kunlarida respublika hududlarining aksariyatida quruq va nisbatan issiq ob-havo hukm suradi.

“O‘zgidromet” prognozlariga ko‘ra, 5 iyun kuni ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Xususan, Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hamda Farg‘ona vodiysining ba’zi tumanlarida yog‘ingarchilik ehtimoli saqlanib qoladi.

Respublikaning qolgan hududlarida esa asosan quruq ob-havo kuzatilib, kunduzgi harorat 28-33 daraja atrofida bo‘ladi. Janubiy viloyatlarda havo 36 darajagacha isishi mumkin.

6 va 7 iyun kunlari mamlakatning katta qismida yog‘ingarchilik kutilmayapti. Faqat Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘istonning ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, dam olish kunlari harorat bosqichma-bosqich ko‘tarilib, yakshanba kuni ayrim joylarda 34-37 darajagacha yetadi.

Shamol tezligi sekundiga 7-12 metrni tashkil etadi. Ayrim hududlarda shamol kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin. Respublika shimolida esa shamol tezligi 20-22 metr/sekundgacha yetishi ehtimoli bor.

Tog‘li va tog‘oldi hududlarda esa yomg‘ir va momaqaldiroqlar saqlanib qoladi. Ayrim joylarda sel va suv toshqini xavfi ham mavjud.

Toshkent shahrida bugun kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Biroq shanba va yakshanba kunlari poytaxtda quruq ob-havo kuzatilib, harorat 36 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, joriy yoz mavsumi davomida ayrim kunlarda havo harorati ekstremal ko‘rsatkichlarga yaqinlashishi mumkin. Yozning eng issiq pallalarida ayrim hududlarda harorat 44 darajagacha, cho‘l va janubiy mintaqalarda esa 47 darajagacha ko‘tarilishi ehtimol qilinmoqda.

OʻzbekistonToshkentSamarqandFargʻona vodiysiQoraqalpogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi