Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladi

·45·O‘zbekiston
Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladi

Toshkentdan Samarqandga avtomobil orqali borish uchun sarflanadigan vaqt ikki barobarga qisqarishi mumkin. O‘rta Chirchiq tumanida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida ikki shaharni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral qurilishi boshlab berildi. Yo‘l ishga tushgach, safar vaqti besh soatdan 2,5 soatga tushishi aytildi.

Yangi trassaning uzunligi 282 kilometr, umumiy qiymati esa qariyb 2,2 milliard dollar bo‘ladi. Har ikki yo‘nalishda uchtadan harakat tasmasi quriladi. Tekis hududlarda ruxsat etilgan tezlik soatiga 150 kilometrgacha yetishi ko‘zda tutilgan.

Avtomagistral oddiy asfalt emas, og‘ir va tez harakatlanuvchi transport qatnoviga mos monolit beton bilan qoplanadi. Yo‘l bo‘ylab 92 ta ko‘prik, 28 ta yo‘l o‘tkazgich, 60 ta tunnelli o‘tish joyi hamda suv o‘tkazish inshootlari quriladi.

Loyiha tugallangach, yo‘ldan bir sutkada 80 mingtagacha mashina o‘tishi mumkin. Bir maromdagi harakat yoqilg‘i va texnik xarajatlarni kamaytirib, yuk tashish narxini 19–24 foizga arzonlashtirishi kutilmoqda. Yo‘l 2030 yilda ochilishi rejalashtirilgan.

TashkentSamarkandShavkat MirziyoyevUrtachirchik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladiOnlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi22.07, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi