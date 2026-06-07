Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqda

·57·O‘zbekiston
Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqda

Poytaxtimiz va uning atrofidagi hududlarda istiqomat qiluvchi millionlab yo‘lovchilar hamda kundalik yo‘lga chiquvchi hamyurtlarimiz uchun uzoq kutilgan, hayotimizni sezilarli darajada osonlashtiradigan juda katta va xushxabar bor! Toshkent shahrida jamoat transporti tizimini tubdan yaxshilash, yo‘lkira haqini to‘lashda aholiga qo‘shimcha qulayliklar yaratish maqsadida zamonaviy va integratsiyalashgan (birlashtirilgan) tizim ishga tushirilmoqda. Hukumatning yangi qaroriga muvofiq, joriy yilning 1 sentyabriga qadar shahar atrofidan temir yo‘l orqali keluvchi va poytaxt transportiga o‘tib ketuvchi aholi uchun yagona tarif tizimi to‘liq yo‘lga qo‘yiladi. Endilikda shahar atrofi qatnovchi elektropoyezdlar (elektrichkalar), yer osti mo‘jizasi bo‘lmish metro hamda ko‘chalarimiz ko‘rki bo‘lgan avtobuslar yagona to‘lov ekotizimi doirasida birlashadi.

Bu yangilik yo‘lovchilarning ham vaqtini, ham hamyonini tejashga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyatga ega.

TRANSPORT TIZIMIDAGI UCHTA INQILOBIY O‘ZGARISH

Poytaxt jamoat transportidagi ushbu tarixiy islohotning eng asosiy va muhim jihatlari, shuningdek, yo‘lovchilar uchun yaratilayotgan yengilliklar quyidagi maxsus jadvalda batafsil bayon etilgan:

Islohot yo‘nalishi

Joriy etilayotgan yangi tartib va me’yorlar

Muxlislar va yo‘lovchilar uchun foydali jihati

Yagona raqamli to‘lov

Shahar atrofi elektropoyezdlari, metro va avtobuslar uchun integratsiyalashgan tariflar kuchga kiradi.

Bir transportdan boshqasiga o‘tishda ortiqcha pul sarflanmaydi, yo‘lkira sezilarli darajada arzonlashadi.

Yo‘nalishlarning kengayishi

Shahar chegarasidan tashqariga, ya’ni atrofdagi hududlarga 12 kilometrgacha chiqadigan avtobuslar rasman shahar yo‘nalishlari maqomiga tenglashtiriladi.

Shahar atrofida yashovchi aholi uchun qatnovlar shahar ichidagidek qulay va bir xil narxda bo‘ladi.

Transport parkining yangilanishi

Mamlakatimizga olib kiriladigan barcha avtobuslar, zamonaviy elektrobuslar va trolleybuslar utilizatsiya yig‘imidan to‘liq ozod etiladi.

Jamoat transporti parklari tez fursatda eng so‘nggi rusumdagi shinam va ekologik toza ulovlar bilan to‘ldiriladi.

Ushbu tizimli o‘zgarishlar nafaqat poytaxt markazida, balki Toshkent viloyatining tumanlaridan qatnab mehnat qilayotgan minglab yurtdoshlarimizning uzog‘ini yaqin, og‘irini yengil qiladi.

Shahar atrofi transport qatnovi yangi bosqichga chiqmoqda

Hukumat tomonidan qabul qilingan mazkur qaror Toshkent aglomeratsiyasini rivojlantirish yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Ayniqsa, import qilinadigan jamoat transportlari uchun utilizatsiya yig‘imining bekor qilinishi, yo‘nalishlarga qisqa fursatda ko‘plab yangi va keng sig‘imli avtobuslarning chiqarilishini ta’minlaydi. Shahar atrofidagi qatnovlar masofasining 12 kilometrgacha shahar tarifiga o‘tkazilishi esa chekka hududlardagi yo‘lovchi tashish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Zamin sharhi: Ko‘pchilik viloyatdan yoki shahar atrofidan keladigan hamyurtlarimiz avval elektrichkaga, keyin metroga, undan so‘ng esa avtobusga alohida-alohida pul to‘lashdan, har safar yangi chipta sotib olishdan charshashgan edi. Yangi integratsiyalashgan tizim esa bu muammolarga butunlay chek qo‘yadi. Birgina chipta yoki transport kartasi bilan poyezddan tushib, metro yoki avtobusga arzonlashtirilgan tarifda o‘tish — bu chinakam Yevropacha va zamonaviy qulaylikdir. Bunday islohotlar Toshkent ko‘chalaridagi tirbandliklarni kamaytirishga va odamlarning shaxsiy mashinalardan ko‘ra jamoat transportini tanlashiga katta turtki bo‘ladi. Poytaxtimiz transporti yanada rivojlanaversin, yo‘lingiz hamisha bexatar bo‘lsin!

Toshkent shahri hayotidagi eng so‘nggi yangiliklar, transport tizimidagi qulayliklar va yurtimizdagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentHukumatMetroAvtobusElektropoyezd
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiBugun, 17:34Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiOpa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiBugun, 17:24Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 16:231-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?Bugun, 13:13O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi