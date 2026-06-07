Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqda
Poytaxtimiz va uning atrofidagi hududlarda istiqomat qiluvchi millionlab yo‘lovchilar hamda kundalik yo‘lga chiquvchi hamyurtlarimiz uchun uzoq kutilgan, hayotimizni sezilarli darajada osonlashtiradigan juda katta va xushxabar bor! Toshkent shahrida jamoat transporti tizimini tubdan yaxshilash, yo‘lkira haqini to‘lashda aholiga qo‘shimcha qulayliklar yaratish maqsadida zamonaviy va integratsiyalashgan (birlashtirilgan) tizim ishga tushirilmoqda. Hukumatning yangi qaroriga muvofiq, joriy yilning 1 sentyabriga qadar shahar atrofidan temir yo‘l orqali keluvchi va poytaxt transportiga o‘tib ketuvchi aholi uchun yagona tarif tizimi to‘liq yo‘lga qo‘yiladi. Endilikda shahar atrofi qatnovchi elektropoyezdlar (elektrichkalar), yer osti mo‘jizasi bo‘lmish metro hamda ko‘chalarimiz ko‘rki bo‘lgan avtobuslar yagona to‘lov ekotizimi doirasida birlashadi.
Bu yangilik yo‘lovchilarning ham vaqtini, ham hamyonini tejashga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyatga ega.
TRANSPORT TIZIMIDAGI UCHTA INQILOBIY O‘ZGARISH
Poytaxt jamoat transportidagi ushbu tarixiy islohotning eng asosiy va muhim jihatlari, shuningdek, yo‘lovchilar uchun yaratilayotgan yengilliklar quyidagi maxsus jadvalda batafsil bayon etilgan:
Islohot yo‘nalishi
Joriy etilayotgan yangi tartib va me’yorlar
Muxlislar va yo‘lovchilar uchun foydali jihati
Yagona raqamli to‘lov
Shahar atrofi elektropoyezdlari, metro va avtobuslar uchun integratsiyalashgan tariflar kuchga kiradi.
Bir transportdan boshqasiga o‘tishda ortiqcha pul sarflanmaydi, yo‘lkira sezilarli darajada arzonlashadi.
Yo‘nalishlarning kengayishi
Shahar chegarasidan tashqariga, ya’ni atrofdagi hududlarga 12 kilometrgacha chiqadigan avtobuslar rasman shahar yo‘nalishlari maqomiga tenglashtiriladi.
Shahar atrofida yashovchi aholi uchun qatnovlar shahar ichidagidek qulay va bir xil narxda bo‘ladi.
Transport parkining yangilanishi
Mamlakatimizga olib kiriladigan barcha avtobuslar, zamonaviy elektrobuslar va trolleybuslar utilizatsiya yig‘imidan to‘liq ozod etiladi.
Jamoat transporti parklari tez fursatda eng so‘nggi rusumdagi shinam va ekologik toza ulovlar bilan to‘ldiriladi.
Ushbu tizimli o‘zgarishlar nafaqat poytaxt markazida, balki Toshkent viloyatining tumanlaridan qatnab mehnat qilayotgan minglab yurtdoshlarimizning uzog‘ini yaqin, og‘irini yengil qiladi.
Shahar atrofi transport qatnovi yangi bosqichga chiqmoqda
Hukumat tomonidan qabul qilingan mazkur qaror Toshkent aglomeratsiyasini rivojlantirish yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Ayniqsa, import qilinadigan jamoat transportlari uchun utilizatsiya yig‘imining bekor qilinishi, yo‘nalishlarga qisqa fursatda ko‘plab yangi va keng sig‘imli avtobuslarning chiqarilishini ta’minlaydi. Shahar atrofidagi qatnovlar masofasining 12 kilometrgacha shahar tarifiga o‘tkazilishi esa chekka hududlardagi yo‘lovchi tashish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Zamin sharhi: Ko‘pchilik viloyatdan yoki shahar atrofidan keladigan hamyurtlarimiz avval elektrichkaga, keyin metroga, undan so‘ng esa avtobusga alohida-alohida pul to‘lashdan, har safar yangi chipta sotib olishdan charshashgan edi. Yangi integratsiyalashgan tizim esa bu muammolarga butunlay chek qo‘yadi. Birgina chipta yoki transport kartasi bilan poyezddan tushib, metro yoki avtobusga arzonlashtirilgan tarifda o‘tish — bu chinakam Yevropacha va zamonaviy qulaylikdir. Bunday islohotlar Toshkent ko‘chalaridagi tirbandliklarni kamaytirishga va odamlarning shaxsiy mashinalardan ko‘ra jamoat transportini tanlashiga katta turtki bo‘ladi. Poytaxtimiz transporti yanada rivojlanaversin, yo‘lingiz hamisha bexatar bo‘lsin!
Toshkent shahri hayotidagi eng so‘nggi yangiliklar, transport tizimidagi qulayliklar va yurtimizdagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…