Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildi

·21·O‘zbekiston
Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildi

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari, O‘zbekiston Milliy Paralimpiya qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari va World Aquatics Byurosi a’zosi Shahnoza Mirziyoyeva O‘zbek Milliy qo‘g‘irchoq teatriga tashrif buyurdi.

Opa-singil Mirziyoyevalar teatr sahnasida Vilgelm Gaufning mashhur ertagi asosida sahnalashtirilgan “Xalifa Laylak” spektaklini tomosha qildi. Bu haqda Saida Mirziyoyeva o‘zining Telegram sahifasida ma’lum qildi.

“Biz O‘zbek Milliy qo‘g‘irchoq teatriga borib, katta taassurotlar oldik. Vilgelm Gauf ertagi asosida sahnalashtirilgan “Xalifa Laylak” spektaklini ko‘rdik. Bu asar inson irodasi, o‘zligini anglash va hayotiy qadriyatlar haqida hikoya qiluvchi biz uchun ham aziz va sevimli asarlardan biri”, deb yozdi Saida Mirziyoyeva.

Uning ta’kidlashicha, rekonstruksiya ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganidan keyin teatr hayoti yanada faollashgan.

“Bugun bu yerda spektakllar namoyish etilmoqda, bolalarning quvonchli kulgusi yangramoqda, ota-onalar farzandlari bilan vaqt o‘tkazmoqda. Teatrning tarixiy qiyofasi va o‘ziga xos muhiti ehtiyotkorlik bilan saqlab qolindi. “Ertaklar shaharchasi”, zalning cho‘yan eshiklari, karnay chalayotgan sozandalar timsoli, noyob shisha plafonlar, peshtoq kompozitsiyalari hamda mozaikalar qayta tiklandi”, dedi u.

Ma’lum qilinishicha, Saida Mirziyoyeva Toshkent shahridagi uchta teatr faoliyati bilan ham tanishib, ularning binolarini ko‘zdan kechirgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, teatrlar va muzeylarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, ta’mirtalab binolarni qayta tiklash hamda ularni zamonaviy jihozlar bilan ta’minlash masalalarini hal etish uchun mas’ul shaxslar belgilangan.

Saida MirziyoyevaShahnoza MirziyoyevaOʻzbek Milliy qoʻgʻirchoq teatriVilgelm GaufToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiBugun, 17:34Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 16:23Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaToshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaBugun, 13:411-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?Bugun, 13:13O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi