O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildi
Yurtimizda yuqori texnologiyalar va raqamli kelajak sari tashlangan navbatdagi ulkan qadam raqamli mahsulotlar yaratuvchi yosh iqtidorlar uchun haqiqiy bayram bo‘ldi. O‘zbekistonda sun’iy intellekt sohasidagi eng istiqbolli va ilg‘or startap loyihalarini har tomonlama rag‘batlantirish, ularni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida Prezident sovrini uchun muhtasham «President AI Award» tanloviga rasman start berilmoqda. Ushbu nufuzli tanlovning bo‘lajak g‘oliblari yirik hajmdagi pul mukofotlari, o‘z g‘oyalari uchun millionlab investitsiyalar jalb qilish hamda global xalqaro bozorlarga chiqish uchun davlat tomonidan beriladigan qo‘shimcha ko‘mak va imtiyozlarga ega bo‘ladilar.
Hukumatning eng so‘nggi qaroriga muvofiq, Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun mazkur «Sun’iy intellekt yo‘nalishida eng yaxshi startap» tanlovini tashkil etish va o‘tkazishning qat’iy tartib-qoidalarini to‘liq tasdiqladi. Ushbu tarixiy tashabbus mamlakatimizda sun’iy intellekt algoritmlariga asoslangan innovatsion g‘oyalarni hayotga tatbiq etish, zamonaviy texnologik yechimlarni davlat va xususiy sektorga joriy qilish hamda shu yo‘nalishda mehnat qilayotgan bilimli yoshlarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.
Tanlovning qamrovi nihoyatda keng bo‘lib, u sun’iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash orqali yangi avlod raqamli mahsulotlari va xizmatlarini yaratishni nazarda tutadi. Ayniqsa, davlat boshqaruvi tizimi, zamonaviy ta’lim, tibbiyot va sog‘liqni saqlash, bank-moliya tarmog‘i, og‘ir va yengil sanoat, logistika hamda boshqa ustuvor tarmoqlar uchun eng kerakli innovatsion yechimlar ishlab chiqqan jamoalarga asosiy e’tibor qaratiladi.
Eng qiziqarli va hayajonli qism — bu musobaqaning moliyaviy mukofot jamg‘armasidir. Belgilangan yangi tartibga ko‘ra, g‘olib chiqqan eng kuchli jamoalarga quyidagi miqdorda yirik pul mablag‘lari naqd topshiriladi:
1-o‘rin sohibi uchun — 100 ming AQSH dollari;
2-o‘rin sohibi uchun — 60 ming AQSH dollari;
3-o‘rin sohibi uchun — 40 ming AQSH dollari.
Bundan tashqari, sovrindorlar o‘z loyihalarini global miqyosda kengaytirish uchun mahalliy va xorijiy venchur jamg‘armalari hamda xususiy investorlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borish, yirik moliyaviy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.
Mazkur oliy darajadagi tanlov bir nechta mas’uliyatli va qizg‘in bosqichlarda tashkil etiladi. Saralash jarayonida sohaning eng tajribali xalqaro va milliy mutaxassislari loyihalarning texnologik jihatdan qanchalik yangi ekanligi, ularning iqtisodiy samaradorligi, kelajakdagi bozor salohiyati va real hayotdagi amaliy ahamiyatini shaffof baholab borishadi. Hukumat qarori bilan ushbu nufuzli tanlov endilikda mamlakatimizda har yili an’anaviy tarzda o‘tkazib boriladi va u yurtimizda milliy startap ekotizimini dunyo darajasiga olib chiqishda mustahkam poydevor bo‘ladi.
O‘zbekistondagi eng so‘nggi texnologik inqiloblar, sun’iy intellekt olamidagi kashfiyotlar, yosh startapchilarning muvaffaqiyatlari va ilm-fan sohasidagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…