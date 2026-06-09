O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildi

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildi

Yurtimizda yuqori texnologiyalar va raqamli kelajak sari tashlangan navbatdagi ulkan qadam raqamli mahsulotlar yaratuvchi yosh iqtidorlar uchun haqiqiy bayram bo‘ldi. O‘zbekistonda sun’iy intellekt sohasidagi eng istiqbolli va ilg‘or startap loyihalarini har tomonlama rag‘batlantirish, ularni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida Prezident sovrini uchun muhtasham «President AI Award» tanloviga rasman start berilmoqda. Ushbu nufuzli tanlovning bo‘lajak g‘oliblari yirik hajmdagi pul mukofotlari, o‘z g‘oyalari uchun millionlab investitsiyalar jalb qilish hamda global xalqaro bozorlarga chiqish uchun davlat tomonidan beriladigan qo‘shimcha ko‘mak va imtiyozlarga ega bo‘ladilar.

Hukumatning eng so‘nggi qaroriga muvofiq, Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun mazkur «Sun’iy intellekt yo‘nalishida eng yaxshi startap» tanlovini tashkil etish va o‘tkazishning qat’iy tartib-qoidalarini to‘liq tasdiqladi. Ushbu tarixiy tashabbus mamlakatimizda sun’iy intellekt algoritmlariga asoslangan innovatsion g‘oyalarni hayotga tatbiq etish, zamonaviy texnologik yechimlarni davlat va xususiy sektorga joriy qilish hamda shu yo‘nalishda mehnat qilayotgan bilimli yoshlarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Tanlovning qamrovi nihoyatda keng bo‘lib, u sun’iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash orqali yangi avlod raqamli mahsulotlari va xizmatlarini yaratishni nazarda tutadi. Ayniqsa, davlat boshqaruvi tizimi, zamonaviy ta’lim, tibbiyot va sog‘liqni saqlash, bank-moliya tarmog‘i, og‘ir va yengil sanoat, logistika hamda boshqa ustuvor tarmoqlar uchun eng kerakli innovatsion yechimlar ishlab chiqqan jamoalarga asosiy e’tibor qaratiladi.

Eng qiziqarli va hayajonli qism — bu musobaqaning moliyaviy mukofot jamg‘armasidir. Belgilangan yangi tartibga ko‘ra, g‘olib chiqqan eng kuchli jamoalarga quyidagi miqdorda yirik pul mablag‘lari naqd topshiriladi:

  • 1-o‘rin sohibi uchun — 100 ming AQSH dollari;

  • 2-o‘rin sohibi uchun — 60 ming AQSH dollari;

  • 3-o‘rin sohibi uchun — 40 ming AQSH dollari.

Bundan tashqari, sovrindorlar o‘z loyihalarini global miqyosda kengaytirish uchun mahalliy va xorijiy venchur jamg‘armalari hamda xususiy investorlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borish, yirik moliyaviy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Mazkur oliy darajadagi tanlov bir nechta mas’uliyatli va qizg‘in bosqichlarda tashkil etiladi. Saralash jarayonida sohaning eng tajribali xalqaro va milliy mutaxassislari loyihalarning texnologik jihatdan qanchalik yangi ekanligi, ularning iqtisodiy samaradorligi, kelajakdagi bozor salohiyati va real hayotdagi amaliy ahamiyatini shaffof baholab borishadi. Hukumat qarori bilan ushbu nufuzli tanlov endilikda mamlakatimizda har yili an’anaviy tarzda o‘tkazib boriladi va u yurtimizda milliy startap ekotizimini dunyo darajasiga olib chiqishda mustahkam poydevor bo‘ladi.

O‘zbekistondagi eng so‘nggi texnologik inqiloblar, sun’iy intellekt olamidagi kashfiyotlar, yosh startapchilarning muvaffaqiyatlari va ilm-fan sohasidagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?Bugun, 07:59O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?Bugun, 07:03Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiSudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiKecha, 17:10Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Kecha, 14:30Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Kecha, 14:23O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiKecha, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi