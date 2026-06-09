Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi

·1·O‘zbekiston
Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi

Mamlakatimizda davlat tilining nufuzini oshirish va huquqiy hujjatlar tilini soddalashtirish yo‘lida muhim tarixiy qadam tashlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bugun, 9 iyun kuni bo‘lib o‘tgan navbatdagi yalpi majlisida xalq vakillari tomonidan «O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida»gi yangi qonun loyihasi birinchi o‘qishda atroflicha ko‘rib chiqildi va bir ovozdan ma’qullandi. Bu haqdagi xushxabar ona tilimiz sofligi va rivojiga bee’tibor bo‘lmagan barcha vatandoshlarimiz uchun nihoyatda yoqimli voqelik bo‘ldi.

Mazkur yangi qonun tashabbusidan ko‘zlangan asosiy maqsad — amaldagi qonunchilik tizimida ishlatilayotgan ayrim xorijiy tushunchalar va yuridik atamalarni milliy tilimizga moslashtirgan holda yagona shaklga keltirish hamda ularning yuridik-texnik jihatdan mukammal va to‘g‘ri bayon etilishini ta’minlashdan iboratdir. Bu o‘zgarishlar jamiyatimizda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga ham xizmat qiladi.

Innovatsion qonun loyihasiga ko‘ra, kundalik hayotimizda va rasmiy hujjatlarda faol qo‘llanib kelinayotgan bir qator o‘zlashma so‘zlarni sof o‘zbekcha muqobillariga almashtirish nazarda tutilmoqda. Xususan:

  • «Avans» so‘zi bundan buyon «bo‘nak» deb yuritiladi;

  • «Markirovka» atamasi «tamg‘alash»ga o‘zgartiriladi;

  • «Marshrut» tushunchasi o‘rniga «yo‘nalish» so‘zi qo‘llaniladi;

  • Hammamizga tanish bo‘lgan «svetofor» atamasi qonunlarda «yo‘lchiroq» deb bayon etiladi;

  • Zamonaviy «kovorking» so‘zi esa «ish markazi» sifatida rasmiylashtiriladi;

  • Xavfsizlik belgisi bo‘lgan «parol» so‘zi chiroyli jaranglaydigan milliy «o‘ron» so‘zi bilan almashtiriladi;

  • Shuningdek, «progressiv» tushunchasi ham bundan buyon «ilg‘or» so‘zi orqali ifodalanadi.

Parlament majlisi davomida deputatlar tomonidan alohida qayd etilganidek, ushbu qonun loyihasining hayotga tatbiq etilishi qonunchilik bazasidagi mavjud noaniqliklarni uzil-kesil bartaraf etishga, tushunchalarning turlicha talqin qilinishiga chek qo‘yishga hamda ularni tizimli ravishda birxillashtirishga ulkan hissa qo‘shadi. Bu esa oddiy fuqarolar uchun ham huquqiy normalarni tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Qizg‘in kechgan muhokamalar va qonun ijodkorlarining jiddiy tahlillaridan so‘ng, mazkur qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o‘qishdayoq konseptual jihatdan qabul qilindi va keyingi bosqichlarga o‘tkazildi.

Yurtimizdagi eng so‘nggi siyosiy islohotlar, parlament hayotidagi muhim o‘zgarishlar, ona tilimiz sofligi yo‘lidagi yangiliklar va jamiyatimizning qaynoq voqealarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinToshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinBugun, 09:04Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBugun, 08:46Ona va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiOna va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiBugun, 08:45O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiO‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiBugun, 08:37O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?Bugun, 07:59O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?Bugun, 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi