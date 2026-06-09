Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi
Mamlakatimizda davlat tilining nufuzini oshirish va huquqiy hujjatlar tilini soddalashtirish yo‘lida muhim tarixiy qadam tashlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bugun, 9 iyun kuni bo‘lib o‘tgan navbatdagi yalpi majlisida xalq vakillari tomonidan «O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida»gi yangi qonun loyihasi birinchi o‘qishda atroflicha ko‘rib chiqildi va bir ovozdan ma’qullandi. Bu haqdagi xushxabar ona tilimiz sofligi va rivojiga bee’tibor bo‘lmagan barcha vatandoshlarimiz uchun nihoyatda yoqimli voqelik bo‘ldi.
Mazkur yangi qonun tashabbusidan ko‘zlangan asosiy maqsad — amaldagi qonunchilik tizimida ishlatilayotgan ayrim xorijiy tushunchalar va yuridik atamalarni milliy tilimizga moslashtirgan holda yagona shaklga keltirish hamda ularning yuridik-texnik jihatdan mukammal va to‘g‘ri bayon etilishini ta’minlashdan iboratdir. Bu o‘zgarishlar jamiyatimizda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga ham xizmat qiladi.
Innovatsion qonun loyihasiga ko‘ra, kundalik hayotimizda va rasmiy hujjatlarda faol qo‘llanib kelinayotgan bir qator o‘zlashma so‘zlarni sof o‘zbekcha muqobillariga almashtirish nazarda tutilmoqda. Xususan:
«Avans» so‘zi bundan buyon «bo‘nak» deb yuritiladi;
«Markirovka» atamasi «tamg‘alash»ga o‘zgartiriladi;
«Marshrut» tushunchasi o‘rniga «yo‘nalish» so‘zi qo‘llaniladi;
Hammamizga tanish bo‘lgan «svetofor» atamasi qonunlarda «yo‘lchiroq» deb bayon etiladi;
Zamonaviy «kovorking» so‘zi esa «ish markazi» sifatida rasmiylashtiriladi;
Xavfsizlik belgisi bo‘lgan «parol» so‘zi chiroyli jaranglaydigan milliy «o‘ron» so‘zi bilan almashtiriladi;
Shuningdek, «progressiv» tushunchasi ham bundan buyon «ilg‘or» so‘zi orqali ifodalanadi.
Parlament majlisi davomida deputatlar tomonidan alohida qayd etilganidek, ushbu qonun loyihasining hayotga tatbiq etilishi qonunchilik bazasidagi mavjud noaniqliklarni uzil-kesil bartaraf etishga, tushunchalarning turlicha talqin qilinishiga chek qo‘yishga hamda ularni tizimli ravishda birxillashtirishga ulkan hissa qo‘shadi. Bu esa oddiy fuqarolar uchun ham huquqiy normalarni tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Qizg‘in kechgan muhokamalar va qonun ijodkorlarining jiddiy tahlillaridan so‘ng, mazkur qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o‘qishdayoq konseptual jihatdan qabul qilindi va keyingi bosqichlarga o‘tkazildi.
Yurtimizdagi eng so‘nggi siyosiy islohotlar, parlament hayotidagi muhim o‘zgarishlar, ona tilimiz sofligi yo‘lidagi yangiliklar va jamiyatimizning qaynoq voqealarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…