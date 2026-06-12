O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildi
Jahon chempionatining qizg‘in bahslari Okean ortida davom etayotgan va butun dunyo nigohi sportga qaratilgan bir paytda, O‘zbekiston ichki iqtisodiyot va xalqaro hamkorlikning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan sayyohlik sohasida chinakam inqilobiy qadamni tashladi. Joriy yilning 1 iyunidan e’tiboran mamlakatimizda har yili an’anaviy tarzda yoz oylarida (iyun–avgust) o‘tkazilishi belgilangan «Ochiq turizm mavsumi» milliy dasturi muvaffaqiyatli ravishda yo‘lga qo‘yildi. Ushbu loyihadan ko‘zlangan bosh maqsad — yurtimizning betakror turistik jozibadorligini oshirish, xorijlik sayyohlar oqimini keskin ko‘paytirish hamda mahalliy mehmonxona va turoperatorlik biznesini davlat tomonidan sezilarli darajada rag‘batlantirishdan iboratdir.
Hukumatning tegishli qaroriga muvofiq, ayni yoz mavsumida turizm tarmog‘i vakillari uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar, moliyaviy yengilliklar va yirik subsidiyalar paketi ishga tushirilmoqda.
Yangi aviaqatnovlar va har bir sayyoh uchun yuz dollar
Yangi tartibga ko‘ra, xorijiy mamlakatlardan O‘zbekistonning turli hududlariga ilk bor to‘g‘ridan to‘g‘ri havo yo‘llarini ochgan hamda yangi yo‘nalishlarni yo‘lga qo‘ygan mahalliy va chet el aviakompaniyalarining sarf-xarajatlari ma’lum bir qismi davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplab beriladi. Bu esa yurtimiz osmonida yangi parvozlar soni ko‘payishiga xizmat qiladi.
Eng quvonarlisi, dastur doirasida yurtimizga olib kelingan har bir chet ellik sayyoh uchun davlat tomonidan 100 AQSH dollari miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri subsidiya ajratilishi belgilab qo‘yildi. Ushbu mexanizm tizim ishtirokchilari uchun juda katta moliyaviy rag‘bat bo‘lishi shubhasiz.
Bundan tashqari, O‘zbekiston rezidenti maqomiga ega bo‘lgan turoperatorlar uchun ham alohida sovg‘alar bor. Xususan, yuqori turistik salohiyatga ega xorijiy davlatlardan kamida 1 000 nafar sayyohni jalb qila olgan mahalliy agentliklarga qo‘shimcha ravishda 5 000 AQSH dollari miqdorida bonus subsidiyasi to‘lanadi. Shuningdek, sohani sog‘lomlashtirish maqsadida turoperatorlik va mehmonxona xizmatlari uchun hisoblangan qo‘shilgan qiymat solig‘ining (QQS) naqd 50 foizi tadbirkorlarga keshbek (pulni qaytarish) ko‘rinishida qaytarib beriladi.
Davlat tomonidan turizm subyektlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilayotgan asosiy imtiyozlar va moliyaviy ko‘mak turlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishishingiz mumkin:
Imtiyoz va qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari
Ajratiladigan mablag‘ / Yengillik miqdori
Kimlar uchun beriladi?
Har bir xorijlik sayyoh uchun
100 AQSH dollari subsidiya
Sayyohlarni jalb qilgan tegishli tashkilotlarga
Har 1 000 nafar sayyoh uchun bonus
5 000 AQSH dollari mukofot
O‘zbekiston rezidenti bo‘lgan turoperatorlarga
Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS)
50 foizi keshbek sifatida qaytariladi
Mehmonxonalar va turoperatorlik biznesiga
Yangi aviareyslar ochish
Xarajatlarning bir qismi qoplanadi
Mahalliy va chet el aviakompaniyalariga
Dunyo yulduzlari O‘zbekistonga kelishadi: Mega-blogerlar targ‘iboti
Yurtimizning qadimiy shaharlari, boy madaniyati va go‘zal tabiatini xalqaro arenada keng yoritish maqsadida yana bir qiziqarli loyihaga qo‘l urildi. Qarorga asosan, dunyo miqyosidagi ijtimoiy tarmoqlarda kamida 5 milliondan ortiq kuzatuvchiga (folloverga) ega bo‘lgan 50 nafar eng mashhur chet ellik inflyuenser va blogerlar yurtimizga taklif etiladi. Ular uchun O‘zbekiston bo‘ylab 7 kunlik mutlaqo bepul, yuqori darajadagi turistik sayohatlar tashkil etiladi. Bu esa millionlab chet elliklarning yurtimizga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otishi aniq.
Shu bilan birga, dunyoning eng yirik va ommabop onlayn sayyohlik platformalarida (Booking, TripAdvisor va boshqalar) O‘zbekistonni jozibador turistik maskan sifatida reklama qilish va targ‘ib etish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha xarajatlar ham davlat tomonidan qoplab berilishi kafolatlandi.
Soha mutasaddilari va ekspertlarning ishonch bilan ta’kidlashicha, mazkur keng ko‘lamli chora-tadbirlar O‘zbekistonning xalqaro sayyohlik bozoridagi raqobatbardoshligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa yurtimizga keluvchi mehmonlar oqimining bir necha barobarga kengayishiga va iqtisodiyotimizning yanada gullab-yashnashiga xizmat qiladi.
O‘zbekistonda turizm sohasidagi eng so‘nggi yangiliklar, xalqaro sayyohlik dasturlari va yurtimiz hayotiga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…