O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildi

·13·O‘zbekiston
O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildi

Jahon chempionatining qizg‘in bahslari Okean ortida davom etayotgan va butun dunyo nigohi sportga qaratilgan bir paytda, O‘zbekiston ichki iqtisodiyot va xalqaro hamkorlikning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan sayyohlik sohasida chinakam inqilobiy qadamni tashladi. Joriy yilning 1 iyunidan e’tiboran mamlakatimizda har yili an’anaviy tarzda yoz oylarida (iyun–avgust) o‘tkazilishi belgilangan «Ochiq turizm mavsumi» milliy dasturi muvaffaqiyatli ravishda yo‘lga qo‘yildi. Ushbu loyihadan ko‘zlangan bosh maqsad — yurtimizning betakror turistik jozibadorligini oshirish, xorijlik sayyohlar oqimini keskin ko‘paytirish hamda mahalliy mehmonxona va turoperatorlik biznesini davlat tomonidan sezilarli darajada rag‘batlantirishdan iboratdir.

Hukumatning tegishli qaroriga muvofiq, ayni yoz mavsumida turizm tarmog‘i vakillari uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar, moliyaviy yengilliklar va yirik subsidiyalar paketi ishga tushirilmoqda.

Yangi aviaqatnovlar va har bir sayyoh uchun yuz dollar

Yangi tartibga ko‘ra, xorijiy mamlakatlardan O‘zbekistonning turli hududlariga ilk bor to‘g‘ridan to‘g‘ri havo yo‘llarini ochgan hamda yangi yo‘nalishlarni yo‘lga qo‘ygan mahalliy va chet el aviakompaniyalarining sarf-xarajatlari ma’lum bir qismi davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplab beriladi. Bu esa yurtimiz osmonida yangi parvozlar soni ko‘payishiga xizmat qiladi.

Eng quvonarlisi, dastur doirasida yurtimizga olib kelingan har bir chet ellik sayyoh uchun davlat tomonidan 100 AQSH dollari miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri subsidiya ajratilishi belgilab qo‘yildi. Ushbu mexanizm tizim ishtirokchilari uchun juda katta moliyaviy rag‘bat bo‘lishi shubhasiz.

Bundan tashqari, O‘zbekiston rezidenti maqomiga ega bo‘lgan turoperatorlar uchun ham alohida sovg‘alar bor. Xususan, yuqori turistik salohiyatga ega xorijiy davlatlardan kamida 1 000 nafar sayyohni jalb qila olgan mahalliy agentliklarga qo‘shimcha ravishda 5 000 AQSH dollari miqdorida bonus subsidiyasi to‘lanadi. Shuningdek, sohani sog‘lomlashtirish maqsadida turoperatorlik va mehmonxona xizmatlari uchun hisoblangan qo‘shilgan qiymat solig‘ining (QQS) naqd 50 foizi tadbirkorlarga keshbek (pulni qaytarish) ko‘rinishida qaytarib beriladi.

Davlat tomonidan turizm subyektlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilayotgan asosiy imtiyozlar va moliyaviy ko‘mak turlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishishingiz mumkin:

Imtiyoz va qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari

Ajratiladigan mablag‘ / Yengillik miqdori

Kimlar uchun beriladi?

Har bir xorijlik sayyoh uchun

100 AQSH dollari subsidiya

Sayyohlarni jalb qilgan tegishli tashkilotlarga

Har 1 000 nafar sayyoh uchun bonus

5 000 AQSH dollari mukofot

O‘zbekiston rezidenti bo‘lgan turoperatorlarga

Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS)

50 foizi keshbek sifatida qaytariladi

Mehmonxonalar va turoperatorlik biznesiga

Yangi aviareyslar ochish

Xarajatlarning bir qismi qoplanadi

Mahalliy va chet el aviakompaniyalariga

Dunyo yulduzlari O‘zbekistonga kelishadi: Mega-blogerlar targ‘iboti

Yurtimizning qadimiy shaharlari, boy madaniyati va go‘zal tabiatini xalqaro arenada keng yoritish maqsadida yana bir qiziqarli loyihaga qo‘l urildi. Qarorga asosan, dunyo miqyosidagi ijtimoiy tarmoqlarda kamida 5 milliondan ortiq kuzatuvchiga (folloverga) ega bo‘lgan 50 nafar eng mashhur chet ellik inflyuenser va blogerlar yurtimizga taklif etiladi. Ular uchun O‘zbekiston bo‘ylab 7 kunlik mutlaqo bepul, yuqori darajadagi turistik sayohatlar tashkil etiladi. Bu esa millionlab chet elliklarning yurtimizga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otishi aniq.

Shu bilan birga, dunyoning eng yirik va ommabop onlayn sayyohlik platformalarida (Booking, TripAdvisor va boshqalar) O‘zbekistonni jozibador turistik maskan sifatida reklama qilish va targ‘ib etish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha xarajatlar ham davlat tomonidan qoplab berilishi kafolatlandi.

Soha mutasaddilari va ekspertlarning ishonch bilan ta’kidlashicha, mazkur keng ko‘lamli chora-tadbirlar O‘zbekistonning xalqaro sayyohlik bozoridagi raqobatbardoshligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa yurtimizga keluvchi mehmonlar oqimining bir necha barobarga kengayishiga va iqtisodiyotimizning yanada gullab-yashnashiga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda turizm sohasidagi eng so‘nggi yangiliklar, xalqaro sayyohlik dasturlari va yurtimiz hayotiga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonOchiq turizm mavsumiAQSH dollari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiAbituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiBugun, 07:15Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiBugun, 06:57Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiYangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiKecha, 14:20«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindi«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindiKecha, 13:54Sergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaSergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaKecha, 09:57O‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaO‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaKecha, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi