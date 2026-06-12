Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasi
Yurtimizda yoz fasli nafaqat issiq ob-havosi yoki inqilobiy iqtisodiy loyihalari, balki minglab oilalar hayotidagi eng hayajonli davr — oliy o‘quv yurtlariga qabul mavsumi boshlanishi bilan ham ajralib turadi. Joriy yilning 5 iyunidan boshlab mamlakatimizdagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga hujjat topshirish istagida bo‘lgan yoshlar uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ($my.gov.uz$) orqali onlayn ariza yuborish jarayoniga start berildi. Mazkur muhim jarayon abituriyentlarga qo‘shimcha qulayliklar yaratish maqsadida ikkita asosiy va mustaqil bosqichga ajratilgan.
Kelajak poydevorini qurishga shaylangan abituriyentlarimiz va ularning yaqinlari uchun qabul tizimining eng muhim pallalari va qat’iy belgilangan muddatlarini batafsil taqdim etamiz.
Ro‘yxatdan o‘tish va yo‘nalish tanlash bosqichlari
Oliy ta’lim dargohlariga qadam qo‘yish istagidagi yoshlar ro‘yxatdan o‘tish davomida quyidagi ikki muhim pallani izchillik bilan bosib o‘tishlari lozim bo‘ladi:
Birinchi bosqich: Ro‘yxatdan o‘tish va imtihonni belgilash: 5 iyundan 25 iyungacha.
Ushbu muddat oralig‘ida abituriyentlar tizimda shaxsiy ma’lumotlarini to‘ldirib, o‘zlari topshiradigan majburiy va mutaxassislik fanlar majmuasini, ta’lim olish tilini (o‘zbek, rus, qoraqalpoq va h.k.) hamda test sinovlarida ishtirok etish uchun o‘zlariga qulay bo‘lgan hududni (shahar yoki viloyatni) tanlaydilar. Iqtidorli yoshlar 25 iyun kuni soat 23:59 ga qadar o‘z arizalaridagi ma’lumotlarni istalgancha tahrirlashlari yoki o‘zgartirishlari mumkin.
Ikkinchi bosqich: Oliygoh va ta’lim shaklini tanlash: Test sinovlari to‘liq yakunlanganidan so‘ng.
Imtihonlar muvaffaqiyatli topshirilib, barcha test sinovlari butunlay yakuniga yetganidan keyin 15 kun ichida abituriyentlar to‘plagan ballaridan kelib chiqib, aniq qaysi oliy ta’lim muassasasini (OTM), muayyan fakultetni, ta’lim shaklini (kunduzgi, kechki yoki masofaviy) hamda ustuvorlik tartibini (davlat granti yoki to‘lov-kontrakt asosida) mustaqil ravishda tanlaydilar.
Ishtirok etish bahosi va to‘lovdan ozod etilganlar
Test sinovlarida qatnashish uchun belgilangan to‘lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 50 foizini, ya’ni 206 000 so‘mni tashkil etadi. Ammo davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida keng ko‘lamli imtiyozlar taqdim etilgan.
Quyidagi toifaga kiruvchi fuqarolardan imtihonda qatnashish uchun hech qanday haq olinmaydi:
Joriy o‘quv yilida umumta’lim maktablari, akademik litsey va kollejlarni tamomlagan barcha bitiruvchilar;
Turli darajadagi nogironligi bo‘lgan shaxslar;
«Ijtimoiy himoya yagona reyestri» axborot tizimida ro‘yxatda turgan fuqarolar hamda ularning farzandlari;
«Yoshlar daftari»ga rasman kiritilgan iqtidorli yoshlar;
To‘liq davlat ta’minotida bo‘lgan shaxslar (yetim bolalar va mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari).
Abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun qulay bo‘lishi maqsadida imtihon natijalarini bilish va yakuniy xulosalarni kutish muddatlarini aniq va lo‘nda jadval ko‘rinishida jamladik:
Natijalar va bosqichlar turi
E’lon qilinish muddati
Tekshirish usuli
Kundalik test natijalari
Imtihon topshirilgan kunning ertasiga
Shaxsiy kabinet va maxsus botlar orqali
Yakuniy tanlov (Mandat)
Tanlov to‘liq tugaganidan keyin bir hafta ichida
Davlat test markazining rasmiy saytida
Muhim eslatma: Hurmatli abituriyentlar, hujjat topshirishning so‘nggi kunlarida elektron tizimda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan texnik yuklanishlarning oldini olish maqsadida, ro‘yxatdan o‘tishni oxirgi soatlarga taqamay, vaqtliroq amalga oshirishingizni tavsiya etamiz.
Barcha bilimga chanqoq yoshlarimizga bo‘lajak sinovlarda yuksak zafarlar va talabalik baxtiga muyassar bo‘lishlarini tilab qolamiz!
Oliy ta’lim tizimidagi eng qaynoq islohotlar, qabul jarayonlari, o‘tish ballari va ta’lim sohasidagi barcha eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…