Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasi

·0·O‘zbekiston
Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasi

Yurtimizda yoz fasli nafaqat issiq ob-havosi yoki inqilobiy iqtisodiy loyihalari, balki minglab oilalar hayotidagi eng hayajonli davr — oliy o‘quv yurtlariga qabul mavsumi boshlanishi bilan ham ajralib turadi. Joriy yilning 5 iyunidan boshlab mamlakatimizdagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga hujjat topshirish istagida bo‘lgan yoshlar uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ($my.gov.uz$) orqali onlayn ariza yuborish jarayoniga start berildi. Mazkur muhim jarayon abituriyentlarga qo‘shimcha qulayliklar yaratish maqsadida ikkita asosiy va mustaqil bosqichga ajratilgan.

Kelajak poydevorini qurishga shaylangan abituriyentlarimiz va ularning yaqinlari uchun qabul tizimining eng muhim pallalari va qat’iy belgilangan muddatlarini batafsil taqdim etamiz.

Ro‘yxatdan o‘tish va yo‘nalish tanlash bosqichlari

Oliy ta’lim dargohlariga qadam qo‘yish istagidagi yoshlar ro‘yxatdan o‘tish davomida quyidagi ikki muhim pallani izchillik bilan bosib o‘tishlari lozim bo‘ladi:

  1. Birinchi bosqich: Ro‘yxatdan o‘tish va imtihonni belgilash: 5 iyundan 25 iyungacha.

Ushbu muddat oralig‘ida abituriyentlar tizimda shaxsiy ma’lumotlarini to‘ldirib, o‘zlari topshiradigan majburiy va mutaxassislik fanlar majmuasini, ta’lim olish tilini (o‘zbek, rus, qoraqalpoq va h.k.) hamda test sinovlarida ishtirok etish uchun o‘zlariga qulay bo‘lgan hududni (shahar yoki viloyatni) tanlaydilar. Iqtidorli yoshlar 25 iyun kuni soat 23:59 ga qadar o‘z arizalaridagi ma’lumotlarni istalgancha tahrirlashlari yoki o‘zgartirishlari mumkin.

  1. Ikkinchi bosqich: Oliygoh va ta’lim shaklini tanlash: Test sinovlari to‘liq yakunlanganidan so‘ng.

Imtihonlar muvaffaqiyatli topshirilib, barcha test sinovlari butunlay yakuniga yetganidan keyin 15 kun ichida abituriyentlar to‘plagan ballaridan kelib chiqib, aniq qaysi oliy ta’lim muassasasini (OTM), muayyan fakultetni, ta’lim shaklini (kunduzgi, kechki yoki masofaviy) hamda ustuvorlik tartibini (davlat granti yoki to‘lov-kontrakt asosida) mustaqil ravishda tanlaydilar.

Ishtirok etish bahosi va to‘lovdan ozod etilganlar

Test sinovlarida qatnashish uchun belgilangan to‘lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 50 foizini, ya’ni 206 000 so‘mni tashkil etadi. Ammo davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida keng ko‘lamli imtiyozlar taqdim etilgan.

Quyidagi toifaga kiruvchi fuqarolardan imtihonda qatnashish uchun hech qanday haq olinmaydi:

  • Joriy o‘quv yilida umumta’lim maktablari, akademik litsey va kollejlarni tamomlagan barcha bitiruvchilar;

  • Turli darajadagi nogironligi bo‘lgan shaxslar;

  • «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» axborot tizimida ro‘yxatda turgan fuqarolar hamda ularning farzandlari;

  • «Yoshlar daftari»ga rasman kiritilgan iqtidorli yoshlar;

  • To‘liq davlat ta’minotida bo‘lgan shaxslar (yetim bolalar va mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari).

Abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun qulay bo‘lishi maqsadida imtihon natijalarini bilish va yakuniy xulosalarni kutish muddatlarini aniq va lo‘nda jadval ko‘rinishida jamladik:

Natijalar va bosqichlar turi

E’lon qilinish muddati

Tekshirish usuli

Kundalik test natijalari

Imtihon topshirilgan kunning ertasiga

Shaxsiy kabinet va maxsus botlar orqali

Yakuniy tanlov (Mandat)

Tanlov to‘liq tugaganidan keyin bir hafta ichida

Davlat test markazining rasmiy saytida

Muhim eslatma: Hurmatli abituriyentlar, hujjat topshirishning so‘nggi kunlarida elektron tizimda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan texnik yuklanishlarning oldini olish maqsadida, ro‘yxatdan o‘tishni oxirgi soatlarga taqamay, vaqtliroq amalga oshirishingizni tavsiya etamiz.

Barcha bilimga chanqoq yoshlarimizga bo‘lajak sinovlarda yuksak zafarlar va talabalik baxtiga muyassar bo‘lishlarini tilab qolamiz!

Oliy ta’lim tizimidagi eng qaynoq islohotlar, qabul jarayonlari, o‘tish ballari va ta’lim sohasidagi barcha eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiBugun, 06:57O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiO‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiBugun, 06:46Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiYangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiKecha, 14:20«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindi«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindiKecha, 13:54Sergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaSergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaKecha, 09:57O‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaO‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaKecha, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi