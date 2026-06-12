O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda O‘zbekistonda 10 yosh va undan katta aholining 99,3 foizi mobil telefondan foydalangan.
2021 yilda bu ko‘rsatkich 95,7 foizni tashkil etgan edi. Keyingi yillarda mobil telefondan foydalanuvchilar ulushi izchil oshib borgan.
2022 yilda ko‘rsatkich 97,8 foizga, 2023 yilda esa 99,1 foizga yetgan. 2024 yilda ham ushbu daraja saqlanib qolgan.
Bu raqamlar O‘zbekistonda mobil aloqa va raqamli texnologiyalar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanganini ko‘rsatadi.
…