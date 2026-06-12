Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqda

·16·O‘zbekiston
Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqda

Migratsiya agentligi Fransiyada mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlari uchun xodimlar qabul qilinayotganini ma’lum qildi. Yangi dastur doirasida o‘zbekistonlik fuqarolar Fransiyaning Men va Luara hamda Rona hududlarida meva-sabzavot yetishtirish va hosil yig‘ib-terish ishlariga jalb etiladi.

Ma’lum qilinishicha, meva dalalaridagi ishlar 17 avgustdan boshlansa, sabzavot yetishtiriladigan hududlardagi mavsum 1 oktyabrdan start oladi. Nomzodlardan 25–45 yosh oralig‘ida bo‘lishi, sudlanmaganligi, fransuz tilini muloqot darajasida bilishi hamda qishloq xo‘jaligi sohasida kamida uch yillik mehnat tajribasiga ega bo‘lishi talab etiladi. Tanlovda erkaklar ham, ayollar ham ishtirok etishi mumkin.

Dastur ishtirokchilari uchun oyiga 1650 yevro miqdorida ish haqi belgilangan. Viza, aviachipta, yashash va oziq-ovqat bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismi nomzod tomonidan qoplanadi. Shu bilan birga, viza va aviachipta uchun sarflangan mablag‘larning ma’lum qismi ishga joylashgandan so‘ng Migratsiya agentligi tomonidan qaytarib berilishi ko‘zda tutilgan.

Nomzodlar ish beruvchi vakillari ishtirokida onlayn suhbat orqali saralab olinadi. Arizalar “Xorijda ish” platformasi orqali 20 iyunga qadar qabul qilinadi.

FransiyaMigratsiya agentligiMen va LuaraRonaXorijda ish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiBugun, 15:53Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaDam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaBugun, 15:40O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?Bugun, 12:41O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?Bugun, 12:32Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishBugun, 08:14Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Bugun, 08:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi