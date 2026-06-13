Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqda

·0·O‘zbekiston
Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqda

Mamlakatimizda aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish va ishchi-xodimlarning mehnat huquqlarini kafolatlash borasida muhim yangiliklar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Xususan, joriy yilning 1 iyulidan boshlab O‘zbekistonda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik (kasallik varaqasi — «bolnichniy») nafaqasini hisoblash va to‘lash tizimi tubdan o‘zgaradi. Yangi qoidalarga ko‘ra, ushbu tizim aralash model asosida faoliyat yurita boshlaydi. Siz aziz muxlislarimiz uchun ushbu kutilayotgan tarixiy islohotning eng muhim tafsilotlari va xodimlar bilishi shart bo‘lgan asosiy qoidalarni batafsil jamladik.

Yangi tartibga binoan, xodim betob bo‘lib qolgan dastlabki 5 kunlik muddat uchun nafaqa pullari bevosita u faoliyat yuritayotgan ish beruvchi (tashkilot) tomonidan qoplab beriladi. Kasallikning 6-kunidan boshlab esa to‘lovlar to‘liqligicha Davlat ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Nafaqa olish shartlari va to‘lov miqdorlari qanday bo‘ladi?

Bundan buyon vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasiga ega bo‘lish uchun fuqarolardan kamida 6 oylik sug‘urta staji talab etiladi. To‘lanadigan mablag‘ miqdori esa bevosita xodimning necha yil mehnat qilganiga qarab quyidagicha taqsimlanadi:

  • 6 oydan 8 yilgacha ish staji mavjud bo‘lganda: xodimning o‘rtacha oylik ish haqining 60 foizi miqdorida;

  • 8 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo‘linganda: o‘rtacha oylik maoshning 80 foizi miqdorida nafaqa tayinlanadi.

Ijtimoiy imtiyozlar: Davlatimiz tomonidan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari alohida qo‘llab-quvvatlanadi. Shu bois, I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar, qaramog‘ida 4 nafar va undan ko‘p farzandi bor ota-onalar hamda nogironligi bo‘lgan farzandini tarbiyalayotgan xodimlar uchun to‘lov koeffitsiyenti yana 20 foizga oshirib beriladi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali yangi tizimdagi cheklovlar, muddatlar va bola parvarishi bo‘yicha beriladigan nafaqalarning eng muhim jihatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Nafaqa hisoblanadigan maksimal maosh

Bir yildagi chegara muddat (kamayishsiz)

Yillik eng uzoq to‘lov muddati

14 yoshgacha bola parvarishi muddati

Nogiron bola parvarishi (16 yoshgacha)

Eng kam ish haqining 10 baravarigacha

Ketma-ket yoki jami 77 kungacha (oshsa, to‘lov 10% ga kamayadi)

Yiliga maksimum 182 kun

20 kungacha bo‘lgan davr uchun

40 kungacha bo‘lgan davr uchun

Nafaqalar qaysi muddatlarda to‘lanadi va virtual kartalar

Fuqarolarga qulaylik yaratish va shaffoflikni ta’minlash maqsadida jarayonlar to‘liq raqamlashtirilmoqda. Tizimda inson omilini kamaytirish uchun maxsus virtual ijtimoiy kartalar joriy etiladi. Nafaqa pul o‘tkazmalari esa qat’iy belgilangan jadval asosida berib boriladi:

  • Oyning birinchi yarmida (1-15 sanalar oralig‘ida) rasmiylashtirilgan va tayinlangan nafaqa pullari shu oyning 25-sanasiga qadar xodimning hisobiga o‘tkazib beriladi.

  • Oyning ikkinchi yarmida tayinlangan mablag‘lar esa keyingi oyning 10-sanasidan kechiktirilmagan holda egalariga yetkaziladi.

Bu yangi tizim nafaqat ish beruvchilarning moliyaviy yukini yengillashtiradi, balki xodimlarning kasallik paytida o‘z mablag‘larini o‘z vaqtida va kafolatli tarzda olishlarini ta’minlaydi.

Yurtimizdagi eng so‘nggi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qonunchilikdagi muhim o‘zgarishlar, mehnat bozori yangiliklari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaKecha, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiKecha, 15:53Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaDam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaKecha, 15:40O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?Kecha, 12:41O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?Kecha, 12:32Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKecha, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi