Toshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandi

·14·O‘zbekiston
Toshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandi

Toshkent shahridagi “Farhod” dehqon bozorida o‘tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida tarkibida nitrat miqdori me’yordan yuqori bo‘lgan qovun mahsuloti aniqlandi. Bu haqda Sanepidqo‘mitaning poytaxt boshqarmasi ma’lum qildi.

Xabar qilinishicha, Uchtepa tumani sanitariya-epidemiologiya bo‘limi mutaxassislari Veterinariya-sanitariya ekspertizasi laboratoriyasi xodimlari bilan hamkorlikda bozor hududida kunlik monitoring ishlarini amalga oshirgan.

Tekshiruv jarayonida savdoga chiqarilgan poliz mahsulotlaridan namunalar olinib, maxsus laboratoriya tahlillaridan o‘tkazilgan. Natijada 21 kilogramm qovun tarkibida nitrat miqdori belgilangan gigiyenik talablardan yuqori ekani ma’lum bo‘lgan.

Mas’ullar ta’kidlashicha, mazkur mahsulot iste’molchilar salomatligi uchun ehtimoliy xavf tug‘dirishi mumkinligi sababli uning sotuvga chiqarilishiga yo‘l qo‘yilmagan. Qonunchilik talablariga muvofiq mahsulot brakeraj qilinib, tegishli choralar ko‘rilgan.

Shu bilan birga, bozorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va sotuvchilar o‘rtasida oziq-ovqat xavfsizligi, mahsulot sifati va sanitariya talablariga qat’iy rioya qilish bo‘yicha tushuntirish ishlari ham o‘tkazilgan.

ToshkentFarhodUchtepa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKorrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaBugun, 13:03Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiToshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiBugun, 12:18Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaBugun, 10:59Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaKecha, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiKecha, 15:53Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaDam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaKecha, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi