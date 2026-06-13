Toshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandi
Toshkent shahridagi “Farhod” dehqon bozorida o‘tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida tarkibida nitrat miqdori me’yordan yuqori bo‘lgan qovun mahsuloti aniqlandi. Bu haqda Sanepidqo‘mitaning poytaxt boshqarmasi ma’lum qildi.
Xabar qilinishicha, Uchtepa tumani sanitariya-epidemiologiya bo‘limi mutaxassislari Veterinariya-sanitariya ekspertizasi laboratoriyasi xodimlari bilan hamkorlikda bozor hududida kunlik monitoring ishlarini amalga oshirgan.
Tekshiruv jarayonida savdoga chiqarilgan poliz mahsulotlaridan namunalar olinib, maxsus laboratoriya tahlillaridan o‘tkazilgan. Natijada 21 kilogramm qovun tarkibida nitrat miqdori belgilangan gigiyenik talablardan yuqori ekani ma’lum bo‘lgan.
Mas’ullar ta’kidlashicha, mazkur mahsulot iste’molchilar salomatligi uchun ehtimoliy xavf tug‘dirishi mumkinligi sababli uning sotuvga chiqarilishiga yo‘l qo‘yilmagan. Qonunchilik talablariga muvofiq mahsulot brakeraj qilinib, tegishli choralar ko‘rilgan.
Shu bilan birga, bozorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va sotuvchilar o‘rtasida oziq-ovqat xavfsizligi, mahsulot sifati va sanitariya talablariga qat’iy rioya qilish bo‘yicha tushuntirish ishlari ham o‘tkazilgan.
…