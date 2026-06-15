Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdi
Sergelidagi foydalanilgan transport vositalari sotiladigan mashina bozorida raqamli nazorat va boshqaruv tizimlari joriy etildi.
Bozor hududida xavfsizlikni kuchaytirish, tartibni ta’minlash va jarayonlarni shaffoflashtirish maqsadida 600 dan ortiq videokuzatuv kamerasi o‘rnatildi.
Shuningdek, hududda yuzni tanish tizimi ham ishga tushirildi. Bu orqali bozorga kirib-chiqayotgan shaxslar harakatini nazorat qilish imkoniyati kengaytirildi.
Bundan tashqari, bozorda avtomatlashtirilgan nazorat-o‘tkazish punktlari faoliyati yo‘lga qo‘yildi.
Haydovchilar va xaridorlarga qulaylik yaratish maqsadida elektron parkovka tizimi ham joriy etildi.
Savdo nuqtalarini monitoring qilish va boshqarish uchun raqamli yechimlar tatbiq qilinib, bozor faoliyatini zamonaviy tarzda tashkil etish choralari ko‘rildi.
…