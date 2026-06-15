Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdi

·0·O‘zbekiston
Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdi

Sergelidagi foydalanilgan transport vositalari sotiladigan mashina bozorida raqamli nazorat va boshqaruv tizimlari joriy etildi.

Bozor hududida xavfsizlikni kuchaytirish, tartibni ta’minlash va jarayonlarni shaffoflashtirish maqsadida 600 dan ortiq videokuzatuv kamerasi o‘rnatildi.

Shuningdek, hududda yuzni tanish tizimi ham ishga tushirildi. Bu orqali bozorga kirib-chiqayotgan shaxslar harakatini nazorat qilish imkoniyati kengaytirildi.

Bundan tashqari, bozorda avtomatlashtirilgan nazorat-o‘tkazish punktlari faoliyati yo‘lga qo‘yildi.

Haydovchilar va xaridorlarga qulaylik yaratish maqsadida elektron parkovka tizimi ham joriy etildi.

Savdo nuqtalarini monitoring qilish va boshqarish uchun raqamli yechimlar tatbiq qilinib, bozor faoliyatini zamonaviy tarzda tashkil etish choralari ko‘rildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiVoyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiBugun, 05:50O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaO‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaBugun, 20:46O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdiO‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdiBugun, 20:03O‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaO‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaKecha, 18:08Eski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinEski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinKecha, 11:56Shavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiKecha, 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi