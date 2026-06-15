Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqda

·11·O‘zbekiston
Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqda

2026 yil 1 sentyabrdan erta nikoh yoki nikoh tuzish tartibini buzish holatlari haqida xabar bergan shaxslar rag‘batlantirilishi mumkin.

Qaror loyihasiga ko‘ra, bunday huquqbuzarliklar uchun undirilgan jarima mablag‘larining 15 foizi xabar bergan shaxslarni mukofotlashga yo‘naltiriladi.

Mazkur tashabbus ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish, shuningdek, ularga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik holatlarining oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan.

Ichki ishlar vazirligi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi va Iqtisodiyot va moliya vazirligiga mukofotlash tartibini ishlab chiqish vazifasi yuklanmoqda.

Loyiha qabul qilinsa, erta nikoh va qonunga zid nikoh marosimlariga qarshi kurashda jamoatchilik ishtiroki kuchayadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiBugun, 13:31Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBugun, 10:46O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiBugun, 09:59Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiBugun, 07:22To‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiTo‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiBugun, 06:48Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiSergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiBugun, 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan