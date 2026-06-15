O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdi

·21·O‘zbekiston
O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdi

Markaziy bank 2025 yil mayidan 2026 yil mayi yakunigacha bo‘lgan davrda mahsulot va xizmatlar narxlarida qanday o‘zgarishlar kuzatilganini tahlil qildi. Unda eng yuqori narx o‘sishi avtomobillarni sug‘urtalash sohasida qayd etilgan.

Limon narxi eng yuqori o‘sgan mahsulotlardan biri bo‘ldi

Iste’mol narxlari indeksi savatiga kiritilgan 167 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining 151 tasi, ya’ni 90 foizining narxi 10 foizdan past darajada oshgan. Biroq ayrim mahsulotlarda keskin qimmatlashish kuzatilgan.

Xususan, limon narxi 86,6 foizga, bodring esa 41,6 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, olma 24,8 foizga, qo‘y go‘shti 22,8 foizga, tovuq tuxumi 21,4 foizga oshgan. Mol go‘shti narxi esa 19 foizga ko‘tarilgan.

Markaziy bank keskin arzonlashgan mahsulotlar ro‘yxatini ham e’lon qildi. Jumladan, baqlajon narxi bir yil davomida 27,3 foizga, piyoz 22,9 foizga pasaygan. Sarimsoq 22 foizga, tarvuz 21,3 foizga, sabzi esa 20 foizga arzonlashgan.

Nooziq-ovqat mahsulotlari narxida qanday o‘zgarishlar bo‘ldi?

Iste’mol guruhiga kiruvchi 252 turdagi nooziq-ovqat mahsulotlarining 233 tasida, ya’ni 92 foizida yillik narx o‘sishi 10 foizdan past darajada qayd etilgan.

Eng yuqori o‘sish jahonda oltin narxi qimmatlashgani fonida nikoh uzuklari qiymatida kuzatilgan. Ularning narxi 24,7 foizga oshgan. Shu bilan bir qatorda, propan 22,1 foizga, sement esa 13,5 foizga qimmatlashgan.

Arzonlashgan mahsulotlar orasida yirik oshxona jihozlari birinchi o‘rinni egallagan bo‘lib, ularning narxi 3,1 foizga tushgan. Ichimlik tayyorlash uchun mo‘ljallangan kichik priborlar 2,3 foizga, changyutgichlar esa 1,5 foizga arzonlashgan.

Avtosug‘urta xizmatlari eng yuqori o‘sishni qayd etdi

Xizmatlar toifasidagi 98 turdan 75 tasining, ya’ni 77 foizining yillik qiymati 10 foizdan past darajada oshgan.

Biroq mazkur segmentda ham keskin qimmatlashgan xizmatlar mavjud. Ular orasida birinchi o‘rinni shaxsiy transport vositalarini sug‘urtalash xizmatlari egallagan. Bir yil ichida avtosug‘urta xizmatlari narxi qariyb 281,8 foizga oshgan.

Shuningdek, trolleybus yo‘l haqi 100 foizga, chiqindi olib ketish xizmati 28 foizga qimmatlashgan. Haydovchilik kurslari 22,9 foizga, sovuq suv narxi esa 22,4 foizga ko‘tarilgan.

O‘z navbatida, xalqaro aviachiptalar narxi sezilarli darajada arzonlashib, 7,7 foizga pasaygan. Pul o‘tkazmalari uchun haq to‘lash 7,6 foizga, ichki aviaqatnovlar chiptalari 4 foizga tushgan. Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida o‘qish qiymati ham 0,5 foizga arzonlashgan.

O'zbekistonMarkaziy bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Bugun, 17:26Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiJoriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiBugun, 15:59O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiBugun, 13:31Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaErta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaBugun, 13:17Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBugun, 10:46O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiBugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan