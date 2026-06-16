Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi

·20·O‘zbekiston
Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Albaniya Prezidenti Bayram Begay rafiqasi hamrohligida mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan keldi.

Oliy martabali mehmon Toshkent xalqaro aeroportida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Spikeri Nuriddin Ismoilov hamda boshqa rasmiylar tomonidan kutib olindi.

Tashrif doirasida o‘tkaziladigan oliy darajadagi muzokaralarda O‘zbekiston va Albaniya o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi.

Tomonlar savdo, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo‘jaligi, “yashil” energetika, turizm hamda madaniy-gumanitar almashinuv yo‘nalishlarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko‘rib chiqadi.

Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar hamda ko‘p tomonlama platformalardagi hamkorlik yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan.

Albaniya Prezidenti tashrif davomida 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumida ham ishtirok etadi.

AlbaniyaO'zbekistonShavkat MirziyoyevBayram BegayToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Kecha, 17:26O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiO‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiKecha, 17:03Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiJoriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiKecha, 15:59O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiKecha, 13:31Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaErta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaKecha, 13:17Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiKecha, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan