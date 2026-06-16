Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Albaniyaning oliy martabali mehmonini rasmiy kutib olish marosimida ishtirok etdi. Prezident Matbuot xizmati xabariga ko‘ra, marosim davlat rahbarlari uchrashuvlariga xos yuqori darajadagi rasmiylik va samimiy muhitda tashkil etildi.
Qarorgoh oldidagi maydonda faxriy qorovul saf tortdi. Maydon O‘zbekiston va Albaniya davlat bayroqlari bilan bezatildi. Marosimda har ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari vakillari ham ishtirok etdi.
Shavkat Mirziyoyev oliy martabali mehmonni samimiy kutib olib, uni shohsupaga taklif qildi. Shundan so‘ng harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Albaniya davlat madhiyalari yangradi.
Rasmiy marosim davomida davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o‘tdilar. Suratlarda ikki tomonlama munosabatlarga xos iliqlik, ehtirom va rasmiy diplomatik an’analar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Marosimda harbiy xizmatchilarning saf tortgan holdagi chiqishi, qarorgoh hududidagi milliy me’moriy bezaklar va bayroqlar uchrashuvga alohida tantanavorlik bag‘ishladi.
Shundan keyin davlat rahbarlari rasmiy delegatsiyalar a’zolarini qutladilar. Uchrashuvda ikki mamlakat vakillari o‘zaro salomlashib, muloqot uchun tayyor ekanliklarini namoyon etdilar.
Marosimning muhim qismlaridan biri birgalikda suratga tushish jarayoni bo‘ldi. Unda davlat rahbarlari va ularning rafiqalari O‘zbekiston hamda Albaniya bayroqlari fonida suratga tushdilar. Bu lahzalar ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar va diplomatik aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan tashrifning ramziy ifodasi bo‘ldi.
Rasmiy kutib olish marosimidan so‘ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. Unda O‘zbekiston va Albaniya o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish, siyosiy muloqot, iqtisodiy hamkorlik va boshqa muhim yo‘nalishlar muhokama qilinishi kutilmoqda.
Bunday uchrashuvlar ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlash, o‘zaro ishonchni oshirish va amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston so‘nggi yillarda tashqi siyosatda ochiqlik, mintaqaviy va xalqaro sheriklikni kengaytirishga alohida e’tibor qaratmoqda.
Albaniya bilan muloqot ham ana shu yo‘nalishdagi muhim qadamlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Rasmiy marosimning yuqori saviyada tashkil etilgani, ikki davlat bayroqlari ostida o‘tgan samimiy uchrashuv va oliy darajadagi muzokaralar Toshkent va Tirana o‘rtasidagi munosabatlar uchun yangi sahifa ochishi mumkin.
Uchrashuv yakunida tomonlar o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, yangi tashabbuslarni ilgari surish va ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishishi kutilmoqda.
…