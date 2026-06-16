Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

·19·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Albaniyaning oliy martabali mehmonini rasmiy kutib olish marosimida ishtirok etdi. Prezident Matbuot xizmati xabariga ko‘ra, marosim davlat rahbarlari uchrashuvlariga xos yuqori darajadagi rasmiylik va samimiy muhitda tashkil etildi.

Qarorgoh oldidagi maydonda faxriy qorovul saf tortdi. Maydon O‘zbekiston va Albaniya davlat bayroqlari bilan bezatildi. Marosimda har ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari vakillari ham ishtirok etdi.

Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

Shavkat Mirziyoyev oliy martabali mehmonni samimiy kutib olib, uni shohsupaga taklif qildi. Shundan so‘ng harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Albaniya davlat madhiyalari yangradi.

Rasmiy marosim davomida davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o‘tdilar. Suratlarda ikki tomonlama munosabatlarga xos iliqlik, ehtirom va rasmiy diplomatik an’analar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Marosimda harbiy xizmatchilarning saf tortgan holdagi chiqishi, qarorgoh hududidagi milliy me’moriy bezaklar va bayroqlar uchrashuvga alohida tantanavorlik bag‘ishladi.

Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

Shundan keyin davlat rahbarlari rasmiy delegatsiyalar a’zolarini qutladilar. Uchrashuvda ikki mamlakat vakillari o‘zaro salomlashib, muloqot uchun tayyor ekanliklarini namoyon etdilar.

Marosimning muhim qismlaridan biri birgalikda suratga tushish jarayoni bo‘ldi. Unda davlat rahbarlari va ularning rafiqalari O‘zbekiston hamda Albaniya bayroqlari fonida suratga tushdilar. Bu lahzalar ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar va diplomatik aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan tashrifning ramziy ifodasi bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

Rasmiy kutib olish marosimidan so‘ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. Unda O‘zbekiston va Albaniya o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish, siyosiy muloqot, iqtisodiy hamkorlik va boshqa muhim yo‘nalishlar muhokama qilinishi kutilmoqda.

Bunday uchrashuvlar ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlash, o‘zaro ishonchni oshirish va amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston so‘nggi yillarda tashqi siyosatda ochiqlik, mintaqaviy va xalqaro sheriklikni kengaytirishga alohida e’tibor qaratmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)

Albaniya bilan muloqot ham ana shu yo‘nalishdagi muhim qadamlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Rasmiy marosimning yuqori saviyada tashkil etilgani, ikki davlat bayroqlari ostida o‘tgan samimiy uchrashuv va oliy darajadagi muzokaralar Toshkent va Tirana o‘rtasidagi munosabatlar uchun yangi sahifa ochishi mumkin.

Uchrashuv yakunida tomonlar o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, yangi tashabbuslarni ilgari surish va ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishishi kutilmoqda.

Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonAlbaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Kecha, 17:26O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiO‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiKecha, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan