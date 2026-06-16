O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi

Poytaxtimiz Toshkent shahri yana bir bor yirik xalqaro diplomatik uchrashuvlar va strategik muloqotlar markaziga aylandi. Muazzam Ko‘ksaroy qarorgohida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Albaniya Respublikasi Prezidenti Bayram Begay o‘rtasida oliy darajadagi uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Ikki davlat rahbarlari kengaytirilgan tarkibda, rasmiy delegatsiyalar ishtirokida o‘zaro manfaatli amaliy hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va mustahkamlash istiqbollarini atroflicha muhokama qildilar.

Ikki tomonlama munosabatlarda sifat jihatidan yangi davr

Muzokaralar avvalida yurtimiz rahbari ushbu oliy darajadagi uchrashuv O‘zbekiston va Albaniya munosabatlari tarixida mutlaqo ilk bor o‘tkazilayotganini, shu sababli mazkur sammit tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida e’tirof etdi. Ushbu muloqot ikki tomonlama sheriklikni sifat jihatidan butunlay yangi va yuqori bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirildi. So‘nggi yillarda davlatlar o‘rtasida siyosiy muloqot va turli darajadagi aloqalar sezilarli darajada faollashgani, qolaversa, BMT va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Toshkent va Tirana bir-birini doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlab kelayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi.

Quyidagi rasmiy diplomatik va strategik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston va Albaniya prezidentlari uchrashuvida erishilgan asosiy kelishuvlar va iqtisodiy hamkorlik yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Muzokaralar o‘tkazilgan oliy maskan

Uchrashuvning ikki davlat tarixidagi maqomi

Hamkorlik kun tartibidagi bosh iqtisodiy sohalar

Strategik logistika va transport imkoniyati

Iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish mexanizmi

Madaniy-gumanitar sohadagi rejalar

Ko‘ksaroy qarorgohi


(Toshkent shahri)

Ilk bor o‘tkazilayotgan tarixiy sammit

Agrosanoat, yashil energetika, geologiya, IT va raqamlashtirish, turizm

Albaniyaning Durres portidan logistika xabi sifatida foydalanish

Hukumatlararo komissiya tuzish va 1-yig‘ilishni Toshkentda o‘tkazish

Madaniyat kunlari, kino namoyishlari, ko‘rgazma va ijodiy safarlar

Janubiy Yevropa bozorlariga yo‘l: Durres porti va iqtisodiy islohotlar

Sammit davomida asosiy e’tibor o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini bir necha barobarga kengaytirishga qaratildi. Tomonlar agrosanoat majmui, ekologik toza "yashil" energetika, geologiya, zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamlashtirish, shuningdek, turizm tarmoqlarida keng qamrovli kooperatsiya dasturini ishlab chiqishga kelishib oldilar. Eng diqqatga sazovor jihati, O‘zbekiston mahsulotlarini Janubiy Yevropa va O‘rta yer dengizi davlatlari bozorlariga qulay shartlarda olib chiqish maqsadida, Albaniyaning strategik ahamiyatga ega Durres porti imkoniyatlaridan logistika xabi sifatida foydalanish masalasi atroflicha o‘rganiladigan bo‘ldi.

Diplomatik va iqtisodiy kun tartibi tahlili:

Prezidentlar iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikning huquqiy poydevorini yanada kengaytirish zarurligini qat’iy ta’kidladilar. Shu maqsadda, iqtisodiy rivojlanish rejalarini jadal ilgari surish uchun yangi Hukumatlararo komissiya tashkil etiladi va uning ilk tarixiy yig‘ilishi joriy yilning o‘zida Toshkentda tashkil etiladi. Bundan tashqari, xalqlarimizni yanada yaqinlashtirish uchun madaniy sohada ham hamkorlik kuchaytirilib, o‘zaro Madaniyat kunlari va ijodiy uchrashuvlar o‘tkaziladi. Yetakchilar global va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb muammolar yuzasidan ham fikr almashdilar.

O‘zbekiston tashqi siyosatidagi eng so‘nggi muhim yangiliklar, davlatimiz rahbarining xalqaro maydondagi tarixiy ta tashriflari, milliardlik iqtisodiy shartnomalar va dunyo olamidagi eng tezkor va ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiBugun, 13:17Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Kecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan