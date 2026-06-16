O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi
Poytaxtimiz Toshkent shahri yana bir bor yirik xalqaro diplomatik uchrashuvlar va strategik muloqotlar markaziga aylandi. Muazzam Ko‘ksaroy qarorgohida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Albaniya Respublikasi Prezidenti Bayram Begay o‘rtasida oliy darajadagi uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Ikki davlat rahbarlari kengaytirilgan tarkibda, rasmiy delegatsiyalar ishtirokida o‘zaro manfaatli amaliy hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va mustahkamlash istiqbollarini atroflicha muhokama qildilar.
Ikki tomonlama munosabatlarda sifat jihatidan yangi davr
Muzokaralar avvalida yurtimiz rahbari ushbu oliy darajadagi uchrashuv O‘zbekiston va Albaniya munosabatlari tarixida mutlaqo ilk bor o‘tkazilayotganini, shu sababli mazkur sammit tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida e’tirof etdi. Ushbu muloqot ikki tomonlama sheriklikni sifat jihatidan butunlay yangi va yuqori bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirildi. So‘nggi yillarda davlatlar o‘rtasida siyosiy muloqot va turli darajadagi aloqalar sezilarli darajada faollashgani, qolaversa, BMT va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Toshkent va Tirana bir-birini doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlab kelayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi.
Quyidagi rasmiy diplomatik va strategik tahlil jadvali orqali O‘zbekiston va Albaniya prezidentlari uchrashuvida erishilgan asosiy kelishuvlar va iqtisodiy hamkorlik yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Muzokaralar o‘tkazilgan oliy maskan
Uchrashuvning ikki davlat tarixidagi maqomi
Hamkorlik kun tartibidagi bosh iqtisodiy sohalar
Strategik logistika va transport imkoniyati
Iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish mexanizmi
Madaniy-gumanitar sohadagi rejalar
Ko‘ksaroy qarorgohi
(Toshkent shahri)
Ilk bor o‘tkazilayotgan tarixiy sammit
Agrosanoat, yashil energetika, geologiya, IT va raqamlashtirish, turizm
Albaniyaning Durres portidan logistika xabi sifatida foydalanish
Hukumatlararo komissiya tuzish va 1-yig‘ilishni Toshkentda o‘tkazish
Madaniyat kunlari, kino namoyishlari, ko‘rgazma va ijodiy safarlar
Janubiy Yevropa bozorlariga yo‘l: Durres porti va iqtisodiy islohotlar
Sammit davomida asosiy e’tibor o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini bir necha barobarga kengaytirishga qaratildi. Tomonlar agrosanoat majmui, ekologik toza "yashil" energetika, geologiya, zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamlashtirish, shuningdek, turizm tarmoqlarida keng qamrovli kooperatsiya dasturini ishlab chiqishga kelishib oldilar. Eng diqqatga sazovor jihati, O‘zbekiston mahsulotlarini Janubiy Yevropa va O‘rta yer dengizi davlatlari bozorlariga qulay shartlarda olib chiqish maqsadida, Albaniyaning strategik ahamiyatga ega Durres porti imkoniyatlaridan logistika xabi sifatida foydalanish masalasi atroflicha o‘rganiladigan bo‘ldi.
Diplomatik va iqtisodiy kun tartibi tahlili:
Prezidentlar iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikning huquqiy poydevorini yanada kengaytirish zarurligini qat’iy ta’kidladilar. Shu maqsadda, iqtisodiy rivojlanish rejalarini jadal ilgari surish uchun yangi Hukumatlararo komissiya tashkil etiladi va uning ilk tarixiy yig‘ilishi joriy yilning o‘zida Toshkentda tashkil etiladi. Bundan tashqari, xalqlarimizni yanada yaqinlashtirish uchun madaniy sohada ham hamkorlik kuchaytirilib, o‘zaro Madaniyat kunlari va ijodiy uchrashuvlar o‘tkaziladi. Yetakchilar global va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb muammolar yuzasidan ham fikr almashdilar.
O‘zbekiston tashqi siyosatidagi eng so‘nggi muhim yangiliklar, davlatimiz rahbarining xalqaro maydondagi tarixiy ta tashriflari, milliardlik iqtisodiy shartnomalar va dunyo olamidagi eng tezkor va ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…