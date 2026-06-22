O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildi

O‘zbekiston bo‘ylab avtoyo‘qilg‘i va gaz quyish shoxobchalarida keng ko‘lamli tekshiruv tadbirlari o‘tkazilmoqda. Nazorat ishlari davomida xavfsizlik talablariga rioya etilishi alohida e’tibor markazida bo‘lmoqda.

Ma’lum qilinishicha, tekshirilgan 6 mingdan ortiq obyektda xavfsizlik qoidalariga oid 46 mingdan ziyod qoidabuzarlik holatlari aniqlangan.

Hozirga qadar 464 ta benzin va gaz quyish shoxobchasining faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan. Mas’ullar tomonidan kamchiliklarni bartaraf etish va xavfsizlik talablarini ta’minlash bo‘yicha tegishli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, tekshiruv jarayonlari hali ham davom etmoqda. Shu sababli yaqin kunlarda yana boshqa benzin va metan quyish shoxobchalarining ham faoliyati vaqtincha cheklanishi mumkin.

Mutaxassislar haydovchilarga yoqilg‘i quyishni oldindan rejalashtirishni va o‘z hududidagi shoxobchalar faoliyati haqidagi rasmiy ma’lumotlarni kuzatib borishni tavsiya etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiMaktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiBugun, 17:17O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiO‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiBugun, 13:59Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiBugun, 13:31Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiBugun, 13:18Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiBugun, 12:12O‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi