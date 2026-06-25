Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladi

·24·O‘zbekiston
Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladi

O‘zgidromet 26 iyun kuni uchun navbatdagi ob-havo prognozini e’lon qildi. Ma’lum qilinishicha, mamlakatning aksariyat hududlarida yozning haqiqiy issiq kunlari davom etadi va ayrim viloyatlarda havo harorati 44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Toshkent shahrida havo biroz bulutli va vaqti-vaqti bilan o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqiy yo‘nalishdan 3-8 m/s tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi esa 37-39 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida havo o‘zgaruvchan tus oladi. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Sharqiy shamol 9-14 m/s tezlikda esadi, ba’zi joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo‘ladi.

Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 darajagacha yetadi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi, ammo yog‘ingarchilik kuzatilmasligi prognoz qilinmoqda. Sharqiy shamol 9-14 m/s tezlikda esadi, ayrim hududlarda chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 39-44 darajagacha ko‘tariladi.

Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir kutilmaydi. Sharqiy shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmayapti. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi esa 39-44 darajagacha ko‘tariladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqiy shamol 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja atrofida bo‘ladi.

Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shuningdek, sel va suv toshqini hodisalari yuzaga kelish xavfi ham saqlanib qolmoqda. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi, momaqaldiroq vaqtida esa 13-18 m/s gacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo‘ladi.

Sinoptiklar aholidan kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyotkor bo‘lish, ko‘proq suv iste’mol qilish va imkoni boricha to‘g‘ridan to‘g‘ri quyosh nurlari ostida uzoq vaqt qolmaslikni tavsiya etmoqda.

O‘zgidrometToshkentQoraqalpog‘istonXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaBugun, 13:40Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiBugun, 09:48Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiKecha, 21:19Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 18:25O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Kecha, 16:28O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Kecha, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi