Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladi
O‘zgidromet 26 iyun kuni uchun navbatdagi ob-havo prognozini e’lon qildi. Ma’lum qilinishicha, mamlakatning aksariyat hududlarida yozning haqiqiy issiq kunlari davom etadi va ayrim viloyatlarda havo harorati 44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Toshkent shahrida havo biroz bulutli va vaqti-vaqti bilan o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqiy yo‘nalishdan 3-8 m/s tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi esa 37-39 daraja atrofida bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasida havo o‘zgaruvchan tus oladi. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Sharqiy shamol 9-14 m/s tezlikda esadi, ba’zi joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo‘ladi.
Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 darajagacha yetadi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi, ammo yog‘ingarchilik kuzatilmasligi prognoz qilinmoqda. Sharqiy shamol 9-14 m/s tezlikda esadi, ayrim hududlarda chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 39-44 darajagacha ko‘tariladi.
Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir kutilmaydi. Sharqiy shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmayapti. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi esa 39-44 darajagacha ko‘tariladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqiy shamol 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja atrofida bo‘ladi.
Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shuningdek, sel va suv toshqini hodisalari yuzaga kelish xavfi ham saqlanib qolmoqda. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi, momaqaldiroq vaqtida esa 13-18 m/s gacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo‘ladi.
Sinoptiklar aholidan kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyotkor bo‘lish, ko‘proq suv iste’mol qilish va imkoni boricha to‘g‘ridan to‘g‘ri quyosh nurlari ostida uzoq vaqt qolmaslikni tavsiya etmoqda.
…