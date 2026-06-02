Florentino Peres «Real» tarkibiga yangi yulduzlar kelishini va’da qildi

·1K·Sport
Florentino Peres «Real» tarkibiga yangi yulduzlar kelishini va’da qildi

Madridning «Real» klubi muxlislari uchun chinakam hayajonli kunlar yaqinlashmoqda. Ortda qolgan mavsumni kutilmaganda biror bir sovrinsiz, quruq qo‘l bilan yakunlagan «qirollik klubi»ning transfer bozorida katta yurish boshlash arafasida turibdi. Klub prezidenti Florentino Peres yaqinlashib kelayotgan yozgi transfer oynasida jamoa tarkibini tubdan yangilash va dunyoning eng sara futbolchilarini Madridga olib kelish bo‘yicha katta rejalarini ommaga oshkor qildi.

Grand jamoa rahbari tez orada «Real Madrid»ning nafaqat transferlari, balki global rejalari haqida ham katta bayonot berishini ta’kidladi.

Florentino Peres: «Bizga kimlar kerakligini yaxshi bilamiz»

«Qirollik klubi»ning transferlar qiroli hisoblangan Florentino Peres «Santyago Bernabeu» ishqibozlarini xotirjamlikka chaqirib, shunday dedi:

«Yaqin kunlarda biz nafaqat sport, balki ijtimoiy hamda iqtisodiy jabhalarda “Real”ning porloq kelajagi yo‘lida amalga oshirayotgan turli yirik loyihalarimiz haqida batafsil to‘xtalib o‘tamiz. Muxlislarimiz xavotir olishmasin — yangi porloq yulduzlar va katta transferlar eshik qoqmoqda. Ayni paytda jamoamizga qanday pozitsiyalarni kuchaytirish kerakligini juda yaxshi bilamiz va o‘sha yangi futbolchilar kelasi mavsumda albatta “Real” libosida maydonga tushishadi».

Ortda qolgan mavsum o‘tmishda qoldi

Eslatib o‘tish joizki, yakuniga yetgan mavsum madridliklar uchun ancha omadsiz va mashaqqatli kechdi. «Qaymoqranglilar» Ispaniya La Ligasida mavsum davomida 86 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida ikkinchi o‘rinni band etishdi, xolos.

Eng alamlisi, madridliklar bosh sovrin — chempionlik unvonini qatorasiga ikkinchi yil o‘zlarining ashaddiy va murosasiz raqibi «Barselona»ga topshirib qo‘yishga majbur bo‘lishdi.

Biroq Peresning bugungi bayonotidan so‘ng, madridlik millionlab futbol muxlislari yangi mavsum oldidan yana katta umid va ishonch bilan nafas ola boshlashdi. Ko‘ramiz, bu safar Peres futbol olamini qaysi superyulduzlar transferi bilan hayratda qoldirar ekan? Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi