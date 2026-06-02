Ibrahima Konate Liverpulni tark etib Real Madridga oʻtishga yaqin turibdi
Fransiya terma jamoasi himoyachisi Ibrahima Konate Liverpul bilan xayrlashganidan soʻng, kutilmaganda Real Madrid safiga qoʻshilishga juda yaqin turibdi. 27 yoshli markaziy himoyachi shartnoma borasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Enfildni erkin agent maqomida tark etdi. U Liverpul safida besh mavsum davomida muvaffaqiyatli toʻp surib, bir qator sovrinlar, jumladan, 2025-yilgi Angliya Premer-ligasi oltin medallarini qoʻlga kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubni tark etishi rasman eʼlon qilingach, himoyachi ijtimoiy tarmoqlar orqali Mersisaydagi faoliyati bunday tarzda yakunlanganidan hayratda va qaygʻuda ekanini bildirdi. Uning ketishi Muhammad Salah va Endryu Robertson kabi afsonalarning xayrlashuviga toʻgʻri keldi. Biroq, Salah va Robertson Brentfordga qarshi oʻyinda munosib kuzatilgan boʻlsa-da, fransiyalik himoyachiga muxlislar bilan xayrlashish imkoniyati berilmadi.
Onze Mondial nashrining xabariga koʻra, Real Madrid yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalanib, himoyachi bilan kelishuvga erishgan. Ispaniya grandi uzoq vaqtdan beri Konatening oʻyinlarini kuzatib kelayotgan edi va bunday darajadagi futbolchini tekinga qoʻlga kiritish klub uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Futbolchi va klub oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari toʻliq kelishib olingan.
Ushbu transferning rasman eʼlon qilinishi Madrid klubidagi ichki siyosiy jarayonlarga bogʻliq boʻlib turibdi. Xabarlarga koʻra, Florentino Perez yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlarida gʻolib chiqishi bilan transfer rasmiylashtiriladi. Garchi rahbariyat oʻzgarishi ehtimoli past boʻlsa-da, Konate shartnomaga qoʻl qoʻyish uchun ovoz berish jarayoni yakunlanishini kutishi kerak.
Hozirda Ibrahima Konate bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrishga qaratgan. Xalqaro turnir yakunlangach, Madridda futbolchining rasmiy taqdimot marosimi oʻtkazilishi va u La Liga grandining yangi aʼzosiga aylanishi kutilmoqda.
…