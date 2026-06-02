Ibrahima Konate Liverpulni tark etib Real Madridga oʻtishga yaqin turibdi

·60·Sport
Ibrahima Konate Liverpulni tark etib Real Madridga oʻtishga yaqin turibdi

Fransiya terma jamoasi himoyachisi Ibrahima Konate Liverpul bilan xayrlashganidan soʻng, kutilmaganda Real Madrid safiga qoʻshilishga juda yaqin turibdi. 27 yoshli markaziy himoyachi shartnoma borasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Enfildni erkin agent maqomida tark etdi. U Liverpul safida besh mavsum davomida muvaffaqiyatli toʻp surib, bir qator sovrinlar, jumladan, 2025-yilgi Angliya Premer-ligasi oltin medallarini qoʻlga kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubni tark etishi rasman eʼlon qilingach, himoyachi ijtimoiy tarmoqlar orqali Mersisaydagi faoliyati bunday tarzda yakunlanganidan hayratda va qaygʻuda ekanini bildirdi. Uning ketishi Muhammad Salah va Endryu Robertson kabi afsonalarning xayrlashuviga toʻgʻri keldi. Biroq, Salah va Robertson Brentfordga qarshi oʻyinda munosib kuzatilgan boʻlsa-da, fransiyalik himoyachiga muxlislar bilan xayrlashish imkoniyati berilmadi.

Onze Mondial nashrining xabariga koʻra, Real Madrid yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalanib, himoyachi bilan kelishuvga erishgan. Ispaniya grandi uzoq vaqtdan beri Konatening oʻyinlarini kuzatib kelayotgan edi va bunday darajadagi futbolchini tekinga qoʻlga kiritish klub uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Futbolchi va klub oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari toʻliq kelishib olingan.

Ushbu transferning rasman eʼlon qilinishi Madrid klubidagi ichki siyosiy jarayonlarga bogʻliq boʻlib turibdi. Xabarlarga koʻra, Florentino Perez yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlarida gʻolib chiqishi bilan transfer rasmiylashtiriladi. Garchi rahbariyat oʻzgarishi ehtimoli past boʻlsa-da, Konate shartnomaga qoʻl qoʻyish uchun ovoz berish jarayoni yakunlanishini kutishi kerak.

Hozirda Ibrahima Konate bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrishga qaratgan. Xalqaro turnir yakunlangach, Madridda futbolchining rasmiy taqdimot marosimi oʻtkazilishi va u La Liga grandining yangi aʼzosiga aylanishi kutilmoqda.

Real MadridLiverpulIbrahima KonateTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi