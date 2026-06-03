«Real» klubi prezidentlik saylovi oldidan rasmiy bayonot berdi

·193·Sport
«Real» klubi prezidentlik saylovi oldidan rasmiy bayonot berdi

Jahon futbolining eng qudratli grandlaridan biri bo‘lmish Madridning «Real» klubi atrofidagi siyosiy harorat tobora ko‘tarilib bormoqda. Klub rahbarligi uchun kurashayotgan nomzodlardan biri, taniqli ispaniyalik tadbirkor Enrike Rikelmening keskin va shov-shuvli chiqishidan so‘ng, «Qirollik klubi» rasmiy munosabat bildirishga majbur bo‘ldi.

Gap shundaki, milliarder tadbirkor saylov jarayonlarining adolatli va shaffof o‘tayotganiga katta shubha bildirib, Madriddagi bu tizimni Venesueladagi kommunistik diktaturaga o‘xshatib yuborgan edi. Bunday og‘ir ayblovdan so‘ng, «Real Madrid» rahbariyati o‘z rasmiy sayti orqali maxsus bayonot e’lon qildi.

Ro‘yxat masalasi: Hech kimga alohida imtiyoz berilmagan

Klub tomonidan tarqatilgan rasmiy ma’lumotda aytilishicha, saylov komissiyasi nomzodlarning birontasiga ham ustunlik bermagan va ichki qoidalarni buzmagan.

«Saylov komissiyasi shu yilning 7 iyun kuni o‘tkazilishi belgilangan saylovlarda ishtirok etayotgan da’vogarlarning hech biriga klub a’zolarining (sosos) maxsus ro‘yxatini taqdim etgani yo‘q», — deya ta’kidlanadi bayonotda.

Shuningdek, bayonotda qayd etilishicha, har ikki nomzodga ham saylovoldi targ‘ibot materiallarini klub a’zolariga qay tarzda va qanday tartibda yuborish lozimligi yozma ravishda batafsil tushuntirilgan. Qizig‘i shundaki, tanqidiy chiqish qilgan Enrike Rikelmening o‘zi ham o‘z nomzodini rasman ro‘yxatdan o‘tkazgan kuni ushbu ichki nizom va talablar bilan shaxsan tanishib, imzo chekkan.

Pochta orqali ovoz berish: Shaffoflik kafolatlanadi

Madrid klubi masofadan turib, ya’ni pochta orqali yuboriladigan ovozlarning xavfsizligi va daxlsizligi borasida ham muxlislar hamda nomzodlarni tinchlantiruvchi bayonot berdi. Saylovda g‘irromlik bo‘lmasligi uchun kuzatuvchilarga keng sharoit yaratiladi.

  • Nazorat imkoniyati: Agar nomzodlar jarayonning haqqoniyligiga shubha qilishsa, pochta orqali kelgan byulletenlar saqlanadigan maxsus hudud atrofiga o‘zlarining ishonchli vakillari va kuzatuvchilarini tayinlashlari mumkin.

  • Qoidalarga sodiqlik: Saylov komissiyasi butun jarayon davomida klub ustavi va amaldagi qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilayotganini bildirdi va barchani saylov madaniyatini hurmat qilishga chaqirdi.

Eng muhim kun: Peresga qarshi yosh milliarder

Eslatib o‘tamiz, «Real Madrid»ning kelgusi yillardagi taqdirini hal qiluvchi prezidentlik saylovi shu yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Unda klubning ko‘p yillik va afsonaviy rahbari Florentino Peres hamda unga jiddiy raqobat taklif qilayotgan yosh tadbirkor Enrike Rikelme ishtirok etadi. Ushbu shiddatli siyosiy bahsda kim g‘olib chiqishini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi