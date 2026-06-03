«Real» klubi prezidentlik saylovi oldidan rasmiy bayonot berdi
Jahon futbolining eng qudratli grandlaridan biri bo‘lmish Madridning «Real» klubi atrofidagi siyosiy harorat tobora ko‘tarilib bormoqda. Klub rahbarligi uchun kurashayotgan nomzodlardan biri, taniqli ispaniyalik tadbirkor Enrike Rikelmening keskin va shov-shuvli chiqishidan so‘ng, «Qirollik klubi» rasmiy munosabat bildirishga majbur bo‘ldi.
Gap shundaki, milliarder tadbirkor saylov jarayonlarining adolatli va shaffof o‘tayotganiga katta shubha bildirib, Madriddagi bu tizimni Venesueladagi kommunistik diktaturaga o‘xshatib yuborgan edi. Bunday og‘ir ayblovdan so‘ng, «Real Madrid» rahbariyati o‘z rasmiy sayti orqali maxsus bayonot e’lon qildi.
Ro‘yxat masalasi: Hech kimga alohida imtiyoz berilmagan
Klub tomonidan tarqatilgan rasmiy ma’lumotda aytilishicha, saylov komissiyasi nomzodlarning birontasiga ham ustunlik bermagan va ichki qoidalarni buzmagan.
«Saylov komissiyasi shu yilning 7 iyun kuni o‘tkazilishi belgilangan saylovlarda ishtirok etayotgan da’vogarlarning hech biriga klub a’zolarining (sosos) maxsus ro‘yxatini taqdim etgani yo‘q», — deya ta’kidlanadi bayonotda.
Shuningdek, bayonotda qayd etilishicha, har ikki nomzodga ham saylovoldi targ‘ibot materiallarini klub a’zolariga qay tarzda va qanday tartibda yuborish lozimligi yozma ravishda batafsil tushuntirilgan. Qizig‘i shundaki, tanqidiy chiqish qilgan Enrike Rikelmening o‘zi ham o‘z nomzodini rasman ro‘yxatdan o‘tkazgan kuni ushbu ichki nizom va talablar bilan shaxsan tanishib, imzo chekkan.
Pochta orqali ovoz berish: Shaffoflik kafolatlanadi
Madrid klubi masofadan turib, ya’ni pochta orqali yuboriladigan ovozlarning xavfsizligi va daxlsizligi borasida ham muxlislar hamda nomzodlarni tinchlantiruvchi bayonot berdi. Saylovda g‘irromlik bo‘lmasligi uchun kuzatuvchilarga keng sharoit yaratiladi.
Nazorat imkoniyati: Agar nomzodlar jarayonning haqqoniyligiga shubha qilishsa, pochta orqali kelgan byulletenlar saqlanadigan maxsus hudud atrofiga o‘zlarining ishonchli vakillari va kuzatuvchilarini tayinlashlari mumkin.
Qoidalarga sodiqlik: Saylov komissiyasi butun jarayon davomida klub ustavi va amaldagi qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilayotganini bildirdi va barchani saylov madaniyatini hurmat qilishga chaqirdi.
Eng muhim kun: Peresga qarshi yosh milliarder
Eslatib o‘tamiz, «Real Madrid»ning kelgusi yillardagi taqdirini hal qiluvchi prezidentlik saylovi shu yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Unda klubning ko‘p yillik va afsonaviy rahbari Florentino Peres hamda unga jiddiy raqobat taklif qilayotgan yosh tadbirkor Enrike Rikelme ishtirok etadi. Ushbu shiddatli siyosiy bahsda kim g‘olib chiqishini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…